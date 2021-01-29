Рынок акций РФ снизился вторую неделю подряд на фоне прекращения общемирового ралли

Рынок акций РФ в конце января снизился вторую неделю подряд на фоне прекращения общемирового ралли из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19 и связанных с этим новыми карантинными ограничениями, задержек с принятием пакета мер стимулирования экономики США и отсутствия оптимистичных сюрпризов от Федрезерва США. Индексы МосБиржи и РТС растеряли весь январский рост и вернулись к уровням конца декабря.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 21 по 27 января составил $80 млн (12 недель притока) против притока на уровне $160 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток на уровне $30 млн (худший показатель с октября) против $10 млн притока на предыдущей неделе.

В период с 25 по 29 января индекс МосБиржи просел на 3,1% и составил 3277,08 пункта, индекс РТС потерял 3,6% и достиг 1367,64 пункта на фоне роста доллара до 75,48 руб./$1 (+0,18 рубля) и выросшей мартовской нефти Brent до $55,6 за баррель (+0,7%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста большинства blue chips вслед за фондовой Азией и на фоне ослабления рубля, индекс МосБиржи из-за забуксовавшей в росте нефти не смог закрепиться выше рубежа 3400 пунктов (индекс закрылся в районе 3397 пунктов после утреннего роста выше 3425 пунктов), индекс РТС просел в район 1410 пунктов. Нефть Brent превысила $55,5 за баррель, хотя в Китае была зафиксирована новая вспышка заражения коронавирусом в преддверии Нового года по лунному календарю, а отчет Baker Hughes показал рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на 2 единицы (до 289 штук, рост девятую неделю подряд).

Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips, утреннее снижение вслед за Азией было выкуплено на фоне отскока вверх Европы и нефти; индекс МосБиржи просел к 3390 пунктам, а индекс РТС превысил 1420 пунктов на фоне укрепления рубля. В лидерах роста среди "фишек" выступили бумаги "АЛРОСА" (+2,9%), в аутсайдерах - Ozon (-3,3%) и "ЛУКОЙЛ" (-2,4%).

Подскочили акции "Белона" (+26%), обновившие максимум с осени 2012 года на ожиданиях вероятной оферты миноритариям. Как стало известно в середине января, Группа ММК довела долю в "Белоне" (входит в ООО "ММК-Уголь") до 98,2%. Корпорация "ВСМПО-Ависма" (+3,4%) и американская Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции, которая будет использоваться в изготовлении гражданских самолетов различных моделей (787 Dreamliner, 777, 767 и 737). ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+4,7%) утвердило новую дивидендную политику с 2021 года, закрепив выплату дохода на ценные бумаги в объеме не менее 30% чистой прибыли.

Сенат Конгресса США утвердил предложенную американским президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов, она стала первой женщиной на этом посту. На рынках сохранялись высокие опасения по поводу рекордных объемов заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализаций, а также медленного внедрения вакцин и задержек с поставками препаратов.

В среду рынок акций ускорил коррекционное снижение вслед за мировыми площадками в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании итогов заседания Федрезерва и решения вопроса по пакету стимулов в США, в конце торгов откат сдержала отскочившая вверх нефть на статистике Минэнерго США о резком падении запасов (Brent после падения ниже $55 за баррель отскочила обратно к $56). Индекс РТС упал до 1393 пунктов, растеряв остатки январского роста и достигнув уровней конца декабря на фоне ослабления рубля, индекс МосБиржи просел в район 3340 пунктов, при этом лидировали в откате АДР Ozon (-6%) и акции АФК "Система" (-3,7%).

Агентство S&P Global Ratings предупредило о возможном снижении кредитных рейтингов 16 развивающихся стран. МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2021 году - теперь ожидается рост на 3% вместо 2,8%, прогнозировавшихся в октябре. Мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в 2021 году на 5,5% (ранее ожидалось 5,2%).

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин обсудили "намерения обеих стран продлить СНВ-3 на пять лет", а также договорились о том, "чтобы стороны в срочном порядке работали над завершением его продления к 5 февраля".

В четверг углубление отката на рынке акций РФ на новостях от Федрезерва США пресекла неплохая статистика из США, спровоцировавшая отскок вверх на американских биржах; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог завершить торги у 3340 пунктов с незначительными потерями после утреннего провала более чем на 1%, индекс РТС просел в район 1385 пунктов.

ФРС сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, что совпало с ожиданиями. В ближайшие месяцы ФРС продолжит выкупать гособлигации (US Treasuries) на $80 млрд и ипотечные бумаги на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что новые штаммы коронавируса усиливают экономическую неопределенность, хотя угрозы для финансовой стабильности в данный момент умеренные. Следующее заседание ФРС состоится 16-17 марта, которое будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.

Отскок рынков вызвала статистика в США. По данным Минторга США, экономика страны в IV квартале увеличилась на 4% в пересчете на годовые темпы, при прогнозах роста на 4,2-4,3% (в III квартале ВВП подскочил на рекордные 33,4%). Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 847 тыс., при прогнозах снижения до 875 тыс.

В пятницу снижение рынка акций РФ продолжилось на фоне падения площадок в Азии и Европе из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19, сдерживающим фактором выступила стабилизация нефти (Brent подросла к $55,6 за баррель). Индекс МосБиржи не удержал рубеж 3300 пунктов, индекс РТС откатился ниже 1370 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги "НОВАТЭКа" (-3,8%), а выросли - ГДР TCS Group (+1,1%).

Карантинные меры, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, ограничивают туристические поездки и спрос на топливо по всему миру - от Пекина до Лос-Анджелеса.

В период с 25 по 29 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Норникеля" (-6%), "МРСК Северо-Запада" (-6%), "НОВАТЭКа" (-6%); лучше рынка оказались акции ПАО "Белуга групп" (+24%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+9%), "ФосАгро" (+9%).

В начале февраля на рынке акций РФ не исключено продолжение нисходящей коррекции в случае отсутствия новых драйверов роста (утверждение пакета стимулирования на $1,9 трлн в США может затянуться надолго), сохранения негативного новостного фона в отношении COVID-19, а также сохраняющихся антироссийских санкционных рисков. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 3200-3400 пунктов, для индекса РТС - 1280-1400 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".