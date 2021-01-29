.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером несколько ускорил рост к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в декабре замедлилось до 0,2% - Росстат
В декабре снижение промпроизводства в РФ замедлилось до 0,2% после падения на 1,5% в ноябре. В 2020 году промпроизводство снизилось на 2,9%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
С февраля соцвыплаты увеличатся на 4,9%
Ежемесячные денежные выплаты для льготных категорий граждан с 1 февраля увеличатся на 4,9 %, сообщает Пенсионный фонд РФ (ПФР) "С 1 февраля на 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся...
 
В РФ хотят повысить эффективность госпрограмм
Правительство приступает к обсуждению реформирования управления госпрограммами - Минэкономразвития внесло в Белый дом предложения по их синхронизации с нацпроектами, повышению гибкости и эффективности, пишет "Коммерсант". Количество показателей...
 
Переход на электронный документооборот продлят до конца июля
Эксперимент по переходу в РФ на цифровой кадровый документооборот, который должен был завершиться 31 марта, продлят на 4 месяца - до конца июля 2021 года. Об этом говорится в докладе Минтруда о предварительных итогах его проведения, пишут...
 
29 января 2021 года 19:25

Рубль вечером несколько ускорил рост к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 29 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью.

Курс доллара США составил 75,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 52,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,67 руб./EUR1, подешевев на 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 50,34 копейки - до 82,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах благодаря нефти, дорожающей на ожиданиях дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией в феврале-марте на 1 млн баррелей в сутки. Ирак также сокращает добычу, чтобы компенсировать нарушение квот в прошлом году. Кроме того, поддержку рублю оказывает фиксация прибыли по коротким позициям после его падения в предыдущие дни.

Инвесторы продолжают отслеживать новости, связанные с темой возможного введения против России новых санкций. В данном контексте их интересует визит верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в РФ, который начнется 4 февраля.

Как сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), он планирует обсудить арест российского оппозиционера Алексея Навального, украинскую ситуацию, совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и пандемию COVID-19.

Кроме того, Боррель "планирует провести встречи с представителями российских организаций гражданского общества и членами академического сообщества в Москве". После встречи в пятницу, 5 февраля, высокий представитель ЕС Боррель и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут совместную пресс-конференцию, объявили в Брюсселе.

Тем временем, как сообщила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, дальнейшие действия администрации США в отношении России будут зависеть от результатов рассмотрения обстоятельств отравления Алексея Навального и хакерской атаки на компанию Solar Winds.

"Сейчас наша команда по национальной безопасности рассматривает ситуацию с Solar Winds, с отравлением Алексея Навального, других действий, вызывающих обеспокоенность. По завершении президент (президент США Джо Байден) оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет, и во время, которое он выберет", - сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, наблюдаемое в пятницу укрепление рубля носит скорее технический характер. "Во-первых, рубль в течение всей недели снижался, поэтому к концу недели небольшая "передышка" естественна. Во-вторых, причин для укреплений нет - нефтяные котировки потеряли импульс к росту и нефть торгуется ниже $56 за марку Brent, а внешний фон остается негативный, что отразилось на неделе в снижении котировок основных американских индексов более чем на 2%. На настроения инвесторов влияет неопределенность с распространением коронавирусной инфекции, а в России угроза санкций нависла сразу с двух сторон - Байден явно не настроен на перезагрузку отношений с Россией и арест Навального вызывает возмущение у международного сообщества", - отмечает Наумова.

"В пятницу часть валют EM восстанавливают позиции. Санкционные риски витают в воздухе, поэтому рубль торгуется хуже других валют развивающихся стран. Пока мы не видим предпосылок для длительной волны risk-off, а рубль, вероятно, укрепится от текущих уровней в перспективе следующих двух месяцев, хотя в ближайшие дни негативные настроения сохранятся", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок могут завершить неделю незначительным ростом. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,83% - до $55,56 за баррель. Срок действия мартовских контрактов истекает после закрытия рынка в пятницу.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,76% - до $52,74 за баррель.

Сохраняющаяся слабость спроса из-за пандемии продолжает ограничивать рост нефтяных цен. Прогнозы спроса остаются мрачными на фоне новых вспышек коронавируса в США и незначительного прогресса в сдерживании его распространения даже в тех регионах, где началась вакцинация.

В частности, речь идет об отсутствии прогресса в сдерживании заболевания в Израиле, где вакцинация идет гладко и эффективно, и обнаружении первых случаев заражения новой, южноафриканской, разновидности коронавируса в США.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 6,73 копейки, до 76,2527 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,53 копейки, до 92,2963 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 24,96 копейки по отношению к четвергу и составил 76,0022 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 29,69 копейки и составил 75,8963 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 969,132 млн, из которых $693,24 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 275,892 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 2,1 копейки, до 92,239 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 22,24 копейки и составил 92,0353 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR518,814 млн, из которых EUR155,219 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR363,595 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, что связано с завершением налогового периода января. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 4,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 4,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц подросла на 3 б.п. - до 4,74% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,91% годовых.

"Рубль в первой половине дня слабел, но затем отыграл свои потери на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4245 рублей. Ставки MosPrime резко выросли до 4,65% на день, 4,66% на неделю и 4,74% на месяц. Текущий рост ставок может быть связан с неожиданным структурным дефицитом ликвидности в банковской системе, который в ЦБ считают временным явлением. Однако в моменте данный фактор способен повысить спрос на рубль и обеспечить его дополнительной поддержкой в условиях внешней неуверенности", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 января 2021 года 19:39
Рынок акций РФ снизился вторую неделю подряд на фоне прекращения общемирового ралли
Рынок акций РФ в конце января снизился вторую неделю подряд на фоне прекращения общемирового ралли из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19 и связанных с этим новыми карантинными ограничениями, задержек с принятием пакета мер стимулирования экономики США и отсутствия оптимистичных сюрпризов от Федрезерва США. Индексы МосБиржи и РТС растеряли весь январский рост и вернулись к уровням конца декабря.    читать дальше
.
29 января 2021 года 19:22
Цены евробондов РФ скорректировались вверх в конце января после падения предыдущей недели
Москва. 29 января. Котировки российских еврооблигаций скорректировались вверх в конце января после падения предыдущей недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
29 января 2021 года 19:18
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением вслед за мировыми площадками, несмотря на рост нефти
Москва. 29 января. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением вместе с внешними фондовыми площадками из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19, сдерживала откат выросшая нефть; индекс МосБиржи откатился ниже 3280 пунктов, обновив минимум с конца декабря.    читать дальше
.
29 января 2021 года 18:13
Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3200 пунктам - "Открытие Брокер"
Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3200 пунктов, не исключено и тестирование уровня в 3000 пунктов, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Отечественный рынок акций снижался в пятницу вслед за азиатскими и европейскими биржами, констатирует...    читать дальше
.
29 января 2021 года 17:15
"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR Mail.ru с целью 2240 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru с целью 2240 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,25%, стоп-приказ: 1890 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. GDR Mail.ru демонстрируют отрицательную...    читать дальше
.
29 января 2021 года 16:38
GDR "Норникеля" - вероятный бенефициар тренда роста циклических компаний - ITI Capital
GDR ГМК "Норильский никель" должны остаться бенефициаром тренда роста циклических компаний, связанного с восстановлением экономик, говорится в комментарии ITI Capital. "Норникель" представил нейтрально позитивные производственные результаты за IV квартал 2020 года, отмечают аналитики ITI...    читать дальше
.
29 января 2021 года 16:06
Бумаги Магнита, ММК и Русагро будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на бумаги "Магнита", "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и "Русагро" на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании. 4 февраля "Магнит" опубликует операционные и неаудированные финансовые результаты за IV квартал и...    читать дальше
.
29 января 2021 года 15:39
Рубль днем отыграл потери и повышается к доллару и евро вслед за развернувшейся вверх нефтью
Москва. 29 января. Доллар и евро растеряли рост первой половины дня и снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине вслед за возобновившей повышение нефтью.    читать дальше
.
29 января 2021 года 15:31
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций McDonald's
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций McDonald's Corp. с прогнозной ценой $254,8 за штуку на декабрь 2021 года, что соответствует 23%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. "На наш взгляд, предпринятые на фоне пандемии...    читать дальше
.
29 января 2021 года 15:03
Инвестиции в акции American Airlines сопряжены со значительными рисками - Sber CIB
Инвестиции в акции American Airlines Group в настоящее время сопряжены со значительными рисками, отмечается в комментарии Sber CIB. Цена акций American Airlines поднялась до максимумов с мая после публикации финансового отчёта компании за 4К20. American Airlines осталась убыточной, однако...    читать дальше
.
29 января 2021 года 14:43
Индекс S&P 500 на торгах в пятницу протестирует уровень 3710-3715 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 на торгах в пятницу протестирует уровень 3710-3715 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Тем не менее краткосрочно коррекция может продолжиться, так как...    читать дальше
.
29 января 2021 года 13:54
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для GDR ФосАгро
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для GDR "ФосАгро" и отмечает их недооцененность по сравнению с другими производителями удобрений, говорится в комментарии аналитиков инвестбанка Бориса Красноженова и Юлии Толстых. Компания "ФосАгро" в четверг представила операционные результаты за...    читать дальше
.
29 января 2021 года 13:24
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги пятницы в диапазоне 3300-3360 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги пятницы в диапазоне 3300-3360 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в пятницу к 11:30 мск упал на 1% на фоне возобновившегося снижения американского фондового рынка и продолжающейся консолидации...    читать дальше
.
29 января 2021 года 12:54
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции TSMC с целью $150
BCS Express 29 января 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целью $150 за штуку". Цена входа: $115-110, горизонт инвестирования: 6 месяцев, стоп-лосс: $105 и ниже, говорится в комментарии инвесткомпании. Торговый план инвестиционной идеи по...    читать дальше
.
29 января 2021 года 12:17
Евро к концу 2021г, вероятно, ослабнет относительно доллара до 1,10-1,15 - "ВТБ Капитал"
Евро к концу 2021г, вероятно, ослабнет относительно доллара до 1,10-1,15, говорится в обзоре экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. Индекс доллара на протяжении большей части прошлого года снижался, развернувшись вниз после пика, достигнутого в 2018 г. на фоне увеличения двойного дефицита США...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.