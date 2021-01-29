Цены евробондов РФ скорректировались вверх в конце января после падения предыдущей недели

Москва. 29 января. Котировки российских еврооблигаций скорректировались вверх в конце января после падения предыдущей недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

После активных распродаж конца предыдущей недели в понедельник, 25 января, в секторе российских еврооблигаций наблюдался некоторый отскок, но активность торгов в целом была невысокой. Участники рынка не спешили предпринимать какие-либо активные действия в ожидании развития санкционной риторики со стороны западных стран, которые могут разразиться новыми ограничительными мерами в отношении России на фоне состоявшихся на выходных во многих крупных городах страны протестных акций.

Во вторник плавный рост котировок отечественных евробондов продолжился благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также отсутствию новых сообщений на санкционную тематику. Таким образом, российские еврооблигации на этот раз отреагировали на рост санкционных рисков довольно сдержанно, и снижение их котировок в начале третьей декады января было умеренным. Это говорит о том, что участники рынка в той или иной степени уже привыкли к периодически усиливающимся санкционным рискам, и при этом с каждой новой волной обострения их влияние на рынок становится все менее заметным.

В середине недели тенденцию к росту поддержали такие факторы, как высокие цены на нефть и снижение процентных ставок базовых активов - US Treasuries. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились. Так, доходность десятилетних облигаций американского Казначейства снизилась 27 января на 3 базисных пункта, до 1,01% годовых. При этом участники рынка находились в ожидании объявления итогов первого в этом году заседания Федрезерва США. На этом фоне доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась на 3 базисных пункта, до 2,29% годовых.

Активность покупателей в секторе отечественных евробондов снизилась в четверг под влиянием неоднозначных итогов январского заседания Федеральной резервной системы США. В итоге рынок лег в боковой дрейф, а котировки продемонстрировали по итогам дня смешанную динамику. Хотя в целом все заявления американского регулятора были в рамках ожиданий, после заседания мировые рынки накрыла волна распродаж рисковых активов. При этом спрос на "защитные" бумаги, каковыми традиционно выступают US Treasuries, несколько вырос, что привело к снижению базовых процентных ставок. В результате сектор российских еврооблигаций оказался под влиянием двух противоположных факторов, поэтому какой-то ярко выраженной тенденции на рынке не сформировалось, а активность торгов была в целом невысокой.

Фондовый рынок США заметно упал по итогам торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в US Treasuries не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что новые штаммы коронавируса усиливают экономическую неопределенность. Однако он отметил, что экономическое восстановление США было уверенным, а угрозы для финансовой стабильности в данный момент умеренные.

В последний день недели рынок российских еврооблигаций оставался под влиянием противоречивых факторов, что в целом и предопределило боковую динамику котировок второй день подряд.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам прошедшей недели выросла на 0,2% и составила 115,82% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 9 пунктов и 29 января составил 148 базисных пунктов). Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 1,04% - до 141,09% от номинала (их доходность снизилась на 7,5 базисного пункта - до 3,285% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,81%, до 135,41% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6,5 базисного пункта и составил 195,5 базисного пункта), с погашением в 2047 году - на 1,18%, до 134,36% от номинала (их доходность снизилась на 7,5 базисного пункта - до 3,29% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю прибавил в цене 0,48%, подорожав до 113,93% от номинала (доходность снизилась на 9 базисных пунктов - до 1,92% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,21% - до 115,23% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, до 1,74% годовых), а с погашением в 2023 году - на 0,2%, до 110,12% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 10 пунктов, составив 83,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут возобновить снижение под давлением прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны продлевать карантинные ограничения, а это, в свою очередь, негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики. Кроме того, негативное влияние на динамику российских облигаций будут оказывать ускорившиеся в России темпы инфляции, что в итоге может заставить Банк России перейти в среднесрочной перспективе к более жесткой денежно-кредитной политике.