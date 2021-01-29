Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением вслед за мировыми площадками, несмотря на рост нефти

Москва. 29 января. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением вместе с внешними фондовыми площадками из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19, сдерживала откат выросшая нефть; индекс МосБиржи откатился ниже 3280 пунктов, обновив минимум с конца декабря.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3277,08 пункта (-1,9%), индекс РТС - 1367,64 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,8%.

Доллар упал до 75,48 рубля (-0,48 рубля), золото стоит $1861 за тройскую унцию (+1,1%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 3,1-3,6%, доллар вырос на 0,18 рубля.

В пятницу подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "Московской биржи" (-2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -2,1% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%).

Polymetal в IV квартале 2020 года на 1% увеличил производство по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 358 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. За год производство выросло на 4%, до 1,559 млн унций, что превысило первоначальный производственный план на уровне 1,5 млн унций.

Кроме того, Polymetal подтвердил прогноз производства на 2021 год в объеме 1,5 млн унций и повысил прогноз CAPEX на 2021 год с $485 млн до $560 млн.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) с 28 марта по 30 апреля сократит частоту регулярных рейсов по ряду зарубежных направлений. Изменения коснутся рейсов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки, сообщила авиакомпания.

Выросли в пятницу ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+0,3%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, давление продавцов на рынок акций в конце недели сохранилось, как и на мировых площадках на фоне опасений по поводу дефицита наличных денег в Китае, спекуляций со стороны розничных инвесторов в США и проблем, связанных с ходом процесса вакцинации в разных странах. Инвесторы продолжили фиксировать прибыль по акциям накануне выходных, на которых вновь запланированы протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на глобальном плане преобладают настроения бегства от риска в связи с ухудшением прогнозов по вакцинации. Также часто звучат комментарии о дисбалансах и неуверенности в условиях работы на рынке на фоне "розничной маниакальной торговли". Ситуация с рядом бумаг, которые показывали резкие движения благодаря координированным действиям частных инвесторов, могут спровоцировать непредсказуемые действия крупных игроков по защите своих позиций.

ГМК "Норникель" увеличила выпуск никеля в 2020 году на 3%, а меди - сократила на 2%. Продолжилась история с возможным повышением пошлин на экспорт продукции сталеваров. Президент ассоциации "Русская сталь" и основной акционер "НЛМК" Владимир Лисин намерен подготовить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением остановить обсуждение введения ограничений на экспорт металлопродукции из РФ. По его мнению, повышение экспортных пошлин не приведет к желаемому результату, а лишь усугубит дефицит металла на внутреннем рынке и негативно скажется на отрасли.

Дефицит ликвидности помог рублю укрепиться в пятницу. Рост ставок МБК может быть связан с неожиданным структурным дефицитом ликвидности в банковской системе, который в ЦБ считают временным явлением. Однако в моменте данный фактор способен повысить спрос на рубль и обеспечить его дополнительной поддержкой в условиях внешней неуверенности. Февраль для рубля является далеко не самым плохим месяцем: за последние 20 лет в 12 случаях рубль укреплялся.

В феврале также должна стать ясной судьба пакета "спасения Америки" за $1,9 трлн и перспективы вакцинации в мире, хотя на текущий момент возникает очень много вопросов. Тем не менее, при текущих ценах на нефть и сохранении относительно позитивных ожиданий восстановления глобальной экономики рубль должен вернуться на траекторию укрепления, что также будет позитивно для внутренней макроэкономической стабильности.

Власти Евросоюза предупредили фармацевтические компании, что используют все возможные легальные меры, дабы предотвратить экспорт вакцин в другие страны, пока не будут удовлетворены заявки из ЕС. Вакцину AstraZeneca в Германии подозревают в низкой эффективности для пожилых, что может осложнить программу вакцинации еще больше. С другой стороны, Novavax сообщает, что ее вакцина показала эффективность на уровне 89,3% в процессе испытания в Великобритании. Однако более важным является то, что она почти так же эффективна против нового британского штамма. Франция удивила снижением ВВП за IV квартал всего на 1,4% при ожиданиях падения на 4%. ВВП Испании вовсе вырос на 0,4% при ожиданиях снижения за квартал на 1,1%.

Нефть подорожала на фоне статистики производства в странах ОПЕК+. По данным Reuters, рост производства нефти в ОПЕК в январе составил всего 160 тыс. б/с (до 25,75 млн б/с). В рамках соглашения ОПЕК+ члены картеля могли повысить производство на 300 тыс. б/с. Однако проблемы с транспортной инфраструктурой в Нигерии сказались на общих объемах производства. С февраля Саудовская Аравия обещает дополнительно убрать с рынка предложение на 1 млн б/с. Позитивом для нефти также являются новости о вакцине Novavax.

Российский рынок акций завершил день ниже 3300 пунктов по индексу МосБиржи, что усиливает вероятность дальнейшего снижения. Еще пару недель назад рынок пытался несколько раз выйти выше 3500 пунктов, но попытки эти оказались неудачными, сформировав сильный сигнал на продажу. В случае коррекции средней силы можно ожидать дальнейшей просадки до 3200 пунктов, а при более сильном движении речь пойдет о тестировании на прочность уровня 3000 пунктов по индексу МосБиржи, считает Кочетков.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), к позитивным факторам для рынков можно отнести заявление лидера сенатского большинства в США демократа Чака Шумера о том, что на следующей неделе в Сенате состоится обсуждение пакета бюджетных стимулов, даже несмотря на возможное сопротивление республиканцев, так как демократическое большинство задает повестку. Пресс-секретарь новой администрации США Джен Псаки также подтвердила, что законопроект может быть принят и без поддержки республиканской партии, что подразумевает использование специального инструмента бюджетного "примирения", который позволит утвердить бюджет простым большинством голосов. Вопрос бюджетных стимулов, как и в конце прошлого года, становится принципиальным для рынков, проволочки в процессе согласования будут усугублять опасения замедления экономики и ослабления спроса.

Нефть дорожает на фоне планов Саудовской Аравии сократить поставки нефти на 1 млн б/с в феврале и марте. Но рост нефтяных котировок в любом случае ограничен из-за опасений снижения спроса в среднесрочной перспективе на фоне распространения коронавируса.

Для России в воздухе витают санкционные риски, пока не видно предпосылок для длительной волны risk-off. Рубль, вероятно, укрепится от текущих уровней в перспективе следующих двух месяцев, хотя в ближайшие дни негативные настроения могут сохраниться, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть Brent остается выше поддержки $55 за баррель (средняя полоса Боллинджера дневного графика). С фундаментальной точки зрения оптимизм инвесторов можно объяснить ожиданиями дополнительного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией в феврале и марте. С технической точки зрения котировки, однако, продолжают краткосрочную консолидацию.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу преодолели нижние полосы Боллинджера дневных графиков (3300 и 1370 пунктов), предупреждая об опасности развития нисходящего движения на следующей неделе. По рублевому индикатору следующий район поддержек расположен у 3220 пунктов, а по долларовому - у 1320 пунктов. Следующая пятидневка для рынков начнется с публикации данных по деловой активности Китая за январь. Поднебесная в феврале в целом может привлекать к себе повышенное внимание ввиду рисков распространения вируса в ходе Нового года по лунному календарю. В остальном российский рынок остается под геополитическим давлением и может быть склонен к развитию среднесрочного снижения. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3220-3350 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу инвесторы в Азии вернулись к распродажам акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,9-1,2%) и умеренно проседает Америка (индекс S&P 500 снижается на 0,6%) после выхода статистики в США.

Объем промпроизводства в Японии в декабре 2020 года снизился на 1,6% к ноябрю при прогнозах снижения на 1,5% (относительно декабря 2019 года показатель упал на 3,2%).

Минторг США в пятницу сообщил, что доходы населения страны в декабре выросли на 0,6% (ожидалось повышение всего на 0,1%), а расходы снизились всего на 0,2% (ожидалось сокращение на 0,4%).

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе опустился до 79 пунктов по сравнению с 80,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. Предварительное значение индекса за текущий месяц составляло 79,2 пункта, и аналитики не ожидали его пересмотра, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

В центре внимания инвесторов - рост числа случаев заражения коронавирусом в Европе и Азии, новые ограничения на поездки, переговоры в Вашингтоне по поводу предложенного президентом США Джо Байденом пакета мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, пишет Associated Press.

На нефтяном рынке цены растут на фоне ослабления доллара, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации с COVID-19 и ее потенциальных последствиях для спроса на нефть в ближайшей перспективе. В пятницу стало известно, что новый штамм коронавируса, выявленный ранее в ЮАР, появился и в США.

Цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 выше уровня суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $55,59 за баррель (+0,9% и -0,5% в четверг), мартовская цена WTI - $52,78 за баррель (+0,8% и -1% в четверг).

Карантинные меры, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, ограничивают туристические поездки и спрос на топливо по всему миру - от Пекина до Лос-Анджелеса, пишет агентство Bloomberg.

Руководство Евросоюза, между тем, рассматривает вопрос об ограничении экспорта в Великобританию заказанной им и производимой в Бельгии вакцины от коронавируса Pfizer, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-5,4% и -9% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-4,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,8%).

"Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2%) в 2020 году сократила объем продаж на 9% по сравнению с 2019 годом, до 15,5 тыс. тонн готовой продукции, включая рыбу и икру. Консолидированная выручка за 2020 год снизилась на 5% и составила 8,376 млрд рублей, сообщила компания.

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+7%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+6,3%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+4,1% и +3,3% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,9%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 112,86 млрд рублей (из них 24,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,27 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 8,15 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").