Золото продолжит торговаться вблизи уровня $1850/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ

Золото продолжит торговаться вблизи уровня $1850/унц. в краткосрочной перспективе, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Инвесторы предпочитают доллар на фоне ужесточения глобальных ограничений для сдерживания распространения коронавируса. Мировой спрос на золото, по данным WGC, в 2020 году снизился на 14% г/г, до 3,76 млн тонн. В 4 кв. наблюдался заметный отток из золотых ETF; вырос спрос на ювелирные украшения (516 тыс. тонн), однако он остался ниже на 12,5% по сравнению с 2019 годом. Биржевые фонды перекладываются из золота в серебро. ETF, обеспеченные серебром, выросли до нового рекорда. Цены на серебро благодаря повышенному спекулятивному спросу по итогам недели вернулись к росту. Меры стимулирования со стороны администрации Байдена повысят промышленный спрос на серебро, что поможет ему превзойти золото в 2021 году. В краткосрочной перспективе золото продолжит торговаться вблизи уровня в 1850 долл./унц.", - пишут эксперты ПСБ.

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