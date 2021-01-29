.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3200 пунктам - "Открытие Брокер"
.
29 января 2021 года 18:13
Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3200 пунктам - "Открытие Брокер"
Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3200 пунктов, не исключено и тестирование уровня в 3000 пунктов, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Отечественный рынок акций снижался в пятницу вслед за азиатскими и европейскими биржами, констатирует эксперт. "На глобальном плане преобладают настроения бегства от риска в связи с ухудшением прогнозов по вакцинации. Также часто звучат комментарии о дисбалансах и неуверенности в условиях работы на рынке на фоне "розничной маниакальной торговли". Ситуация с рядом бумаг, которые показывали резкие движения благодаря координированным действиям частных инвесторов, может спровоцировать непредсказуемые действия крупных игроков по защите своих позиций", - пишет Кочетков. Российский фондовый рынок рискует закрыть день ниже 3300 пунктов по индексу Мосбиржи, что усиливает вероятность дальнейшего снижения, полагает эксперт компании. "Ещё пару недель назад рынок пытался несколько раз выйти выше 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, но попытки эти оказались неудачными, сформировав сильный сигнал на продажу. В случае коррекции средней силы можно ожидать дальнейшей просадки до 3200 пунктов, а при более сильном движении речь пойдёт о тестировании на прочность уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи", - предупреждает Кочетков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
29 января 2021 года 19:39
Рынок акций РФ в конце января снизился вторую неделю подряд на фоне прекращения общемирового ралли из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19 и связанных с этим новыми карантинными ограничениями, задержек с принятием пакета мер стимулирования экономики США и отсутствия оптимистичных сюрпризов от Федрезерва США. Индексы МосБиржи и РТС растеряли весь январский рост и вернулись к уровням конца декабря. читать дальше
.29 января 2021 года 19:25
Москва. 29 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью. читать дальше
.29 января 2021 года 19:22
Москва. 29 января. Котировки российских еврооблигаций скорректировались вверх в конце января после падения предыдущей недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.29 января 2021 года 19:18
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением вслед за мировыми площадками, несмотря на рост нефти
Москва. 29 января. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением вместе с внешними фондовыми площадками из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19, сдерживала откат выросшая нефть; индекс МосБиржи откатился ниже 3280 пунктов, обновив минимум с конца декабря. читать дальше
.29 января 2021 года 17:15
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru с целью 2240 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,25%, стоп-приказ: 1890 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. GDR Mail.ru демонстрируют отрицательную... читать дальше
.29 января 2021 года 16:38
GDR ГМК "Норильский никель" должны остаться бенефициаром тренда роста циклических компаний, связанного с восстановлением экономик, говорится в комментарии ITI Capital. "Норникель" представил нейтрально позитивные производственные результаты за IV квартал 2020 года, отмечают аналитики ITI... читать дальше
.29 января 2021 года 16:06
Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на бумаги "Магнита", "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и "Русагро" на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании. 4 февраля "Магнит" опубликует операционные и неаудированные финансовые результаты за IV квартал и... читать дальше
.29 января 2021 года 15:39
Москва. 29 января. Доллар и евро растеряли рост первой половины дня и снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине вслед за возобновившей повышение нефтью. читать дальше
.29 января 2021 года 15:31
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций McDonald's Corp. с прогнозной ценой $254,8 за штуку на декабрь 2021 года, что соответствует 23%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. "На наш взгляд, предпринятые на фоне пандемии... читать дальше
.29 января 2021 года 15:03
Инвестиции в акции American Airlines Group в настоящее время сопряжены со значительными рисками, отмечается в комментарии Sber CIB. Цена акций American Airlines поднялась до максимумов с мая после публикации финансового отчёта компании за 4К20. American Airlines осталась убыточной, однако... читать дальше
.29 января 2021 года 14:43
Индекс S&P 500 на торгах в пятницу протестирует уровень 3710-3715 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Тем не менее краткосрочно коррекция может продолжиться, так как... читать дальше
.29 января 2021 года 13:54
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для GDR "ФосАгро" и отмечает их недооцененность по сравнению с другими производителями удобрений, говорится в комментарии аналитиков инвестбанка Бориса Красноженова и Юлии Толстых. Компания "ФосАгро" в четверг представила операционные результаты за... читать дальше
.29 января 2021 года 13:24
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги пятницы в диапазоне 3300-3360 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги пятницы в диапазоне 3300-3360 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в пятницу к 11:30 мск упал на 1% на фоне возобновившегося снижения американского фондового рынка и продолжающейся консолидации... читать дальше
.29 января 2021 года 12:54
BCS Express 29 января 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целью $150 за штуку". Цена входа: $115-110, горизонт инвестирования: 6 месяцев, стоп-лосс: $105 и ниже, говорится в комментарии инвесткомпании. Торговый план инвестиционной идеи по... читать дальше
.29 января 2021 года 12:17
Евро к концу 2021г, вероятно, ослабнет относительно доллара до 1,10-1,15, говорится в обзоре экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. Индекс доллара на протяжении большей части прошлого года снижался, развернувшись вниз после пика, достигнутого в 2018 г. на фоне увеличения двойного дефицита США... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.