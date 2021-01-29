"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru с целью 2240 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,25%, стоп-приказ: 1890 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

GDR Mail.ru демонстрируют отрицательную динамику в настоящее время на фоне общей коррекции рынка акций, негативным фактором для компании является и обвинение в нарушении антимонопольного законодательства, отмечают эксперты инвесткомпании.

"Ранее в Евразийскую экономическую комиссию поступило заявление о злоупотреблении доминирующим положением компаниями "Яндекс" и Mail.ru, автором которого является ассоциация правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете. По мере урегулирования этого вопроса, котировки Mail.ru, вероятнее всего, вернутся к росту", - указывают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения, поддержка, расположенная в районе 1925 руб., является сильным уровнем. Мы рекомендуем покупать по текущей цене. При объеме позиции 15% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 1890 руб. риск на портфель составит 0,67%", - пишут эксперты инвесткомпании.

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