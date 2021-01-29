Рубль днем отыграл потери и повышается к доллару и евро вслед за развернувшейся вверх нефтью

Москва. 29 января. Доллар и евро растеряли рост первой половины дня и снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине вслед за возобновившей повышение нефтью.

Курс доллара США составил 75,83 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,95 руб./EUR1, подешевев на 19,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,54 копейки - до 83,09 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 6,73 копейки, до 76,2527 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,53 копейки, до 92,2963 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины дня и умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах вслед за котировками нефти, перешедшими к росту на ожиданиях дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией в феврале-марте на 1 млн баррелей в сутки. Ирак также сокращает добычу, чтобы компенсировать нарушение квот в прошлом году.

Однако сохраняющаяся слабость спроса из-за пандемии продолжает ограничивать рост нефтяных цен. Прогнозы спроса остаются мрачными на фоне новых вспышек коронавируса в США и незначительного прогресса в сдерживании его распространения даже в тех регионах, где началась вакцинация.

В частности, речь идет об отсутствии прогресса в сдерживании заболевания в Израиле, где вакцинация идет гладко и эффективно, и обнаружении первых случаев заражения новой, южноафриканской, разновидности коронавируса в США.

Тем временем, власти Великобритании с пятницы вводят запрет на прямые пассажирские рейсы в ОАЭ и обратно, закрыт самый загруженный в мире международный авиамаршрут Дубай-Лондон. ОАЭ, Бурунди и Руанда внесены в Великобритании в список стран, пассажирское сообщение с которыми прекращено из опасений распространения более заразного и потенциально устойчивого к вакцине штамма COVID-19, впервые выявленного в Южной Африке.

В свою очередь, руководство ЕС рассматривает вопрос об ограничении экспорта в Великобританию заказанной им и производимой в Бельгии вакцины от коронавируса Pfizer. Это вызвано дефицитом вакцин от коронавируса в связи с сокращением компанией AstraZeneca (LON:AZN) поставок препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года.

Одной из причин сокращения поставок в Евросоюз является то, что AstraZeneca активизирует обеспечение вакциной Великобритании, где производится часть препарата. В компании объясняют решение тем, что контакт на британские поставки был заключен раньше, чем с ЕС.

Инвесторы продолжают отслеживать новости, связанные с темой возможного введения против России новых санкций. В данном контексте их интересует визит верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в РФ, который начнется 4 февраля.

Как сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), он планирует обсудить арест российского оппозиционера Алексея Навального, украинскую ситуацию, совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и пандемию COVID-19.

Кроме того, Боррель "планирует провести встречи с представителями российских организаций гражданского общества и членами академического сообщества в Москве". После встречи в пятницу, 5 февраля, высокий представитель ЕС Боррель и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут совместную пресс-конференцию, объявили в Брюсселе.

"В пятницу доллар продолжает дорожать к валютам развитых стран, при этом часть валют EM восстанавливают позиции. Санкционные риски витают в воздухе, поэтому рубль торгуется хуже других валют развивающихся стран. Пока мы не видим предпосылок для длительной волны risk-off, а рубль, вероятно, укрепится от текущих уровней в перспективе следующих двух месяцев, хотя в ближайшие дни негативные настроения сохранятся", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Снижение у инвесторов аппетитов к риску и уход от рискованных активов повлияли на то, что рубль и ОФЗ на этой неделе немного подешевели, но такое снижение нельзя назвать критическим. На настроение инвесторов влияет угроза новых санкций на фоне смены власти в США и конфликта вокруг Александра Навального. Пока на рынке сохраняется ситуация неопределенности. Прогноз по курсу рубля на следующей неделе: 75-76,5 руб./$1, 92-93 руб./EUR1", - говорит операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Цены на нефть эталонных марок могут завершить неделю незначительным ростом. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,87% - до $55,58 за баррель. Срок действия мартовских контрактов истекает после закрытия рынка в пятницу.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,5% - до $52,6 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, что связано с завершением налогового периода января. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 4,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 4,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц подросла на 3 б.п. - до 4,74% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,91% годовых.