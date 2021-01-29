.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / GDR "Норникеля" - вероятный бенефициар тренда роста циклических компаний - ITI Capital
.
29 января 2021 года 16:38
GDR "Норникеля" - вероятный бенефициар тренда роста циклических компаний - ITI Capital
GDR ГМК "Норильский никель" должны остаться бенефициаром тренда роста циклических компаний, связанного с восстановлением экономик, говорится в комментарии ITI Capital. "Норникель" представил нейтрально позитивные производственные результаты за IV квартал 2020 года, отмечают аналитики ITI Capital. Рост объемов производства никеля и меди в 4К20 в целом совпал с повышательной динамикой цен. Умеренное падение производства к/к металлов платиновой группы (МПГ) может быть несколько негативно воспринято рынком, учитывая, что на МПГ приходится более половины выручки компании, обращают внимание аналитики. Тем не менее, отмечается в комментарии, объем производства МПГ по итогам 2020 года превысил прогнозы компании. Планы по производству на 2021 год остались неизменными и предполагают снижение по никелю и меди, нейтрально позитивный тренд по МПГ. Ранее озвученный компанией рост капзатрат до $3-3,4 млрд в 2021 году против до $2 млрд в 2020 году является частью программы по увеличению роста производства основных металлов с 2030 года на 20-40% относительно 2017 года. "На наш взгляд, GDR "Норникеля" должны остаться бенефициаром тренда роста циклических компаний, связанного с восстановлением экономик", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
29 января 2021 года 19:39
Рынок акций РФ в конце января снизился вторую неделю подряд на фоне прекращения общемирового ралли из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19 и связанных с этим новыми карантинными ограничениями, задержек с принятием пакета мер стимулирования экономики США и отсутствия оптимистичных сюрпризов от Федрезерва США. Индексы МосБиржи и РТС растеряли весь январский рост и вернулись к уровням конца декабря. читать дальше
.29 января 2021 года 19:25
Москва. 29 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью. читать дальше
.29 января 2021 года 19:22
Москва. 29 января. Котировки российских еврооблигаций скорректировались вверх в конце января после падения предыдущей недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.29 января 2021 года 19:18
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением вслед за мировыми площадками, несмотря на рост нефти
Москва. 29 января. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением вместе с внешними фондовыми площадками из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19, сдерживала откат выросшая нефть; индекс МосБиржи откатился ниже 3280 пунктов, обновив минимум с конца декабря. читать дальше
.29 января 2021 года 18:13
Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3200 пунктов, не исключено и тестирование уровня в 3000 пунктов, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Отечественный рынок акций снижался в пятницу вслед за азиатскими и европейскими биржами, констатирует... читать дальше
.29 января 2021 года 17:15
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Mail.ru с целью 2240 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,25%, стоп-приказ: 1890 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. GDR Mail.ru демонстрируют отрицательную... читать дальше
.29 января 2021 года 16:06
Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на бумаги "Магнита", "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и "Русагро" на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании. 4 февраля "Магнит" опубликует операционные и неаудированные финансовые результаты за IV квартал и... читать дальше
.29 января 2021 года 15:39
Москва. 29 января. Доллар и евро растеряли рост первой половины дня и снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине вслед за возобновившей повышение нефтью. читать дальше
.29 января 2021 года 15:31
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций McDonald's Corp. с прогнозной ценой $254,8 за штуку на декабрь 2021 года, что соответствует 23%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. "На наш взгляд, предпринятые на фоне пандемии... читать дальше
.29 января 2021 года 15:03
Инвестиции в акции American Airlines Group в настоящее время сопряжены со значительными рисками, отмечается в комментарии Sber CIB. Цена акций American Airlines поднялась до максимумов с мая после публикации финансового отчёта компании за 4К20. American Airlines осталась убыточной, однако... читать дальше
.29 января 2021 года 14:43
Индекс S&P 500 на торгах в пятницу протестирует уровень 3710-3715 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Тем не менее краткосрочно коррекция может продолжиться, так как... читать дальше
.29 января 2021 года 13:54
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для GDR "ФосАгро" и отмечает их недооцененность по сравнению с другими производителями удобрений, говорится в комментарии аналитиков инвестбанка Бориса Красноженова и Юлии Толстых. Компания "ФосАгро" в четверг представила операционные результаты за... читать дальше
.29 января 2021 года 13:24
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги пятницы в диапазоне 3300-3360 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги пятницы в диапазоне 3300-3360 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в пятницу к 11:30 мск упал на 1% на фоне возобновившегося снижения американского фондового рынка и продолжающейся консолидации... читать дальше
.29 января 2021 года 12:54
BCS Express 29 января 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целью $150 за штуку". Цена входа: $115-110, горизонт инвестирования: 6 месяцев, стоп-лосс: $105 и ниже, говорится в комментарии инвесткомпании. Торговый план инвестиционной идеи по... читать дальше
.29 января 2021 года 12:17
Евро к концу 2021г, вероятно, ослабнет относительно доллара до 1,10-1,15, говорится в обзоре экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. Индекс доллара на протяжении большей части прошлого года снижался, развернувшись вниз после пика, достигнутого в 2018 г. на фоне увеличения двойного дефицита США... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.