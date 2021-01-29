"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций McDonald's

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций McDonald's Corp. с прогнозной ценой $254,8 за штуку на декабрь 2021 года, что соответствует 23%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"На наш взгляд, предпринятые на фоне пандемии компанией меры, включая изменение меню и развитие системы доставки, приведут к улучшению финансовых результатов McDonald's в 2021 году, в связи с чем мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам компании с прогнозной ценой на декабрь 2021 года в $254,8 за штуку, что предполагает потенциал роста котировок на 23% от текущего уровня", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Наталия Аседова.

Лидирующая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила в четверг, 28 января, отчетность за IV квартал и весь 2020 год.

Согласно заявлениям компании, отмечает эксперт "Финама", чистая прибыль в IV квартале сократилась на 12% и составила $1,38 млрд или $1,84 на акцию по сравнению с $1,57 млрд или $2,08 на бумагу годом ранее. Скорректированная прибыль, тем временем, оказалась на уровне $1,70 в расчете на акцию, в то время как аналитики в среднем прогнозировали $1,78 на бумагу. Выручка в отчетном периоде снизилась на 2% год к году до $5,31 млрд, что также оказалось хуже прогнозов в $5,37 млрд. Что касается сопоставимых продаж McDonald's, то темпы их снижения в минувшем квартале замедлились до 1,3%, а на территории США показатель увеличился на 5,5%.

Ухудшению финансовых результатов McDonald's способствовала вторая волна локдаунов в Европе, о чем свидетельствуют данные по сопоставимым продажам. При этом в США темпы роста сопоставимых продаж оказались даже выше, чем в IV квартале 2019 года, когда показатель повысился на 5,1% г/г, констатирует Аседова.

Глобальные сопоставимые продажи по итогам всего 2020 года уменьшились на 7,7%, а на территории США подросли на 0,4%. Скорректированная прибыль на акцию упала на 20% до $6,31, а совокупная выручка - на 10% до $19,21 млрд. Чистая прибыль, в свою очередь, снизилась на 21% и составила $4,73 млрд.

Тем не менее, компания намерена открыть в текущем году порядка 500 новых ресторанов в США и на зарубежных рынках, а также видит перспективы для роста продаж, отмечает аналитик инвесткомпании.

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