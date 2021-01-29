Индекс S&P 500 на торгах в пятницу протестирует уровень 3710-3715 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 на торгах в пятницу протестирует уровень 3710-3715 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически S&P 500 склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Тем не менее краткосрочно коррекция может продолжиться, так как индикатор MACD находится на отрицательной территории. Значимая поддержка располагается на уровне 3710 пунктов, где пролегает 50-дневная скользящая средняя. Среднесрочные перспективы S&P 500 ухудшатся, если он опустится ниже 3630 пунктов", - указывает эксперт.

Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют негативную динамику. В реальной экономике новостной фон остается спокойным, однако шорт-сквизы в отдельных акциях продолжают привлекать к себе внимание, вызывая обеспокоенность профессиональных участников рынка.

"Аппетит к риску сильно колеблется, - отмечает Денисламов. - С одной стороны, квартальные результаты корпораций преимущественно оказываются сильнее ожиданий. Множество факторов поддержки, среди которых фискальная и монетарная политика, улучшение эпидемиологической ситуации в мире, появление новых вакцин, остаются актуальными. В частности, Novavax сегодня опубликовала положительные результаты испытаний своего препарата".

Вместе с тем хедж-фонды фиксируют позиции, чтобы покрыть убытки по коротким позициям. Кроме того, участники рынка уходят от риска, наблюдая избыточную волатильность и осторожно сравнивая текущую ситуацию с пузырем на рынке акций перед крахом доткомов. Значительный риск представляет собой распространение мутаций коронавируса. Вакцина Novavax лишь на 49% эффективна против его южноафриканского штамма. Таким образом, на взгляд эксперта "Фридом Финанс", равновесие на рынке выглядит неустойчивым, поэтому инвесторам следует проявлять осторожность.

"Фармацевтический гигант Ely Lilly в пятницу представит квартальные результаты. Консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 18,9% г/г, до $7,27 млрд, при увеличении чистой прибыли на акцию на 37% г/г, до $2,37. В фокусе будут продажи антиковидного препарата, который был одобрен в четвертом квартале. Также могут быть уточнены результаты испытаний лекарства от болезни Альцгеймера и даны прогнозы по нему. Впрочем, акции компании уже выросли на 26% за месяц, поэтому в них вполне вероятна коррекция", - отмечает Денисламов.

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