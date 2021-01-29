Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для GDR "ФосАгро" и отмечает их недооцененность по сравнению с другими производителями удобрений, говорится в комментарии аналитиков инвестбанка Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

Компания "ФосАгро" в четверг представила операционные результаты за 2020г, свидетельствующие об очередном годе рекордно высоких продаж. Компания отгрузила в общей сложности почти 10 млн т удобрений, что на 5% выше г/г. Квартальное снижение объемов продаж (-10% г/г) отражает сезонный фактор, больший объем переходящих отгрузок и выжидательную позицию компании на фоне активного роста цен. Эксперты Альфа-банка считают подобную стратегию разумной накануне начала следующего посевного сезона и учитывая отставание цен, характерное для сектора ввиду квартальной природы контрактов.

"В последнее время наблюдался сильный рост цен на фосфорсодержащие удобрения за счет спроса из Индии, Пакистана и Бразилии, которые увеличили использование удобрений на фоне роста цен на сельхозпродукцию и ослабления местных валют. Цены на DAP в Бразилии уже достигли $490/т, сильно подскочив примерно с $380-400/т в начале декабря", - указывают аналитики.

Продажи на российском рынке выросли на 8% г/г, превысив 2,9 млн т в 2020г за счет развитых каналов продаж и роста российского сельскохозяйственного сектора. Доля продаж на российском рынке в 2020г составила 29%.

"Россия - крупнейший рынок для "ФосАгро" с точки зрения объемов поставок, который остается стратегическим приоритетом компании, - отмечают Красноженов и Толстых. - Экспортные продажи выросли на 4% г/г, несмотря на снижение экспортных поставок в Северную Америку в связи с рассмотрением петиции Mosaic против поставщиков фосфорных удобрений из Марокко и России. Существенных негативных последствий для продаж компании это не имело".

Совокупное производство сырья выросло на 10% г/г, что, в сочетании с ослаблением курса рубля, оказывает дополнительную поддержку рентабельности.

"Судя по тому, что ралли цен на удобрения продолжается, и звучат разговоры об ускорении продовольственной инфляции на рынках EM, мы ожидаем, что рентабельность денежных потоков "ФосАгро" улучшится в ближайшие кварталы. Акции "ФосАгро", которые выросли в цене на 15% с начала года, все еще недооценены в сравнении с другими производителями удобрений. Мы подтверждаем рекомендацию "выше рынка"", - заключают аналитики Альфа-банка.

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