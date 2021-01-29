Евро к концу 2021г, вероятно, ослабнет относительно доллара до 1,10-1,15 - "ВТБ Капитал"

Евро к концу 2021г, вероятно, ослабнет относительно доллара до 1,10-1,15, говорится в обзоре экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона.

Индекс доллара на протяжении большей части прошлого года снижался, развернувшись вниз после пика, достигнутого в 2018 г. на фоне увеличения двойного дефицита США (т.е. дефицита федерального бюджета и счета текущих операций), напоминает эксперт инвестбанка. Более слабый доллар, как правило, является позитивным фактором с точки зрения роста глобального ВВП. В настоящий момент доллар демонстрирует признаки стабилизации.

"Тем временем ЕЦБ предпринимает все более активные вербальные интервенции, направленные против укрепления евро, курс которого 6 января достиг пика на отметке 1,2349. Следующий уровень технической поддержки европейской валюты, соответствующий 200-дневной скользящей средней, составляет 1,1661. Мы полагаем, что до конца нынешнего года январский максимум уже не будет пробит, и, скорее, евро ослабнет относительно доллара до 1,10-1,15. Отметим, что китайский юань также стабилизируется после периода роста", - отмечает Маккиннон.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.