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29 января 2021 года 11:24

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс МосБиржи опустился ниже 3315п

Москва. 29 января. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается по большинству blue chips в рамках распродаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19; индекс МосБиржи откатился ниже 3315 пунктов во главе с "НОВАТЭКом", при этом растут ГДР TCS Group.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3314,37 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1369,53 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар подрос до 76,27 рубля (+0,31 рубля), золото стоит $1847,7 за тройскую унцию (+0,4%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "Московской Биржи" (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%).

Polymetal в IV квартале 2020 года на 1% увеличил производство по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 358 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. За год производство выросло на 4%, до 1,559 млн унций, что превысило первоначальный производственный план на уровне 1,5 млн унций.

Кроме того, Polymetal подтвердил прогноз производства на 2021 год в объеме 1,5 млн унций и повысил прогноз CAPEX на 2021 год с $485 млн до $560 млн.

Подорожали ГДР TCS Group (+1,3%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, судя по динамике внешних индикаторов, мировые рынки вошли в фазу высокой волатильности.

Никаких негативных поводов для масштабного падения рынков вроде нет, и не исключено, что ночная просадка по американским фьючерсам будет выкупаться, однако это далеко не факт. Отчасти российский рынок получает поддержку от снижения курса рубля, но ее не хватит, если внешний фон резко не улучшится. Пока же торговля "от шорта" вновь выглядит актуальнее. Хуже рынка обещают быть банки, прежде всего ВТБ, как одна из самых слабых "голубых фишек". Но все короткие позиции рекомендуется сопровождать очень короткими "стопами": рынок сейчас сверхволатильный. Для индекса МосБиржи поддержкой выступает уровень 3300 пунктов, в случае его пробития откроется дорога на снижение еще на 100 пунктов, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на рынках опасаются ограничений со стороны брокеров, как это уже произошло по отдельным волатильным бумагам в США. В Китае продолжают расти ставки межбанковского кредитования перед новогодними праздниками. Нефть удерживается от пессимизма на ожиданиях сокращения добычи в Саудовской Аравии. С другой стороны, промышленные металлы дешевеют, а сырьевые валюты слабеют. Бегство от рисков отражает индекс доллара, который повышается более чем на 0,3% и торгуется вблизи недельных максимумов (90,73 пункта). На рынке акций РФ металлурги продолжают оставаться под давлением продаж, а сектор нефти и газа может остаться в режиме консолидации, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в Азии рынки акций не нашли в пятницу веских драйверов для покупок, в том числе ввиду приближения Нового года по лунному календарю в КНР и рисках дальнейшего распространения вируса. Нефть Brent удерживается немногим выше краткосрочной поддержки $55 за баррель, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика, что пока позволяет "быкам" выкупать фьючерсы от локальных минимумов. Закрепление ниже указанного уровня может направить котировки еще на $2,5 ниже в рамках коррекции.

Утром в пятницу рынок акций вновь оказался под нисходящим давлением ввиду разворота зарубежных настроений после неожиданного ралли в США накануне. Препятствует масштабным продажам, однако, близость важных технических уровней по российским индексам, завершение недели и месяца ниже которых может предвещать в том числе смену среднесрочного тренда. Поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают нижние полосы Боллинджера 3280 и 1370 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу - 3280-3400 пунктов, считает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, сантимент в отношении рисковых активов вновь сместился в сторону преобладания продаж. Движение на рынке, помимо возросшей спекулятивной составляющей на фоне опасений снижения вложений хедж-фондов в акции, подкрепляется отсутствием подвижек в принятии дополнительных стимулов экономики со стороны властей в США (этот процесс может затянуться до марта). Сложной остается ситуация как с распространением коронавируса, так и с обеспечением вакцинами.

В пятницу в фокусе внимания инвесторов будут новости с сезона отчетности и данные по расходам и доходам потребителей в США в декабре. Рынки акций могут остаться под давлением фиксации прибыли. Индекс МосБиржи, вероятно, останется в диапазоне 3300-3350 пунктов, считает Антонов.

В США в четверг индексы акций по итогам торгов выросли на 0,5-1% после того, как накануне индикаторы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали максимальное дневное падение с конца октября. Инвесторы сфокусировались на корпоративной отчетности и статданных, отмечает MarketWatch.

По данным Минторга США, экономика страны в IV квартале увеличилась на 4% в пересчете на годовые темпы при прогнозах роста на 4,2-4,3%. ВВП в III квартале подскочил на рекордные 33,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 67 тыс. - до 847 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 875 тыс.

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 842 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель увеличился впервые за последние пять месяцев.

Размер дефицита во внешней торговле товарами США в декабре 2020 года сократился до $82,5 млрд с пересмотренных $85,5 млрд месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Экспорт вырос на 4,6%, импорт - на 1,4%.

Тем временем, в пятницу инвесторы в Азии вернулись к распродажам акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "минусуют" Европа (индекс FTSE на старте торгов теряет 1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1,3%).

В центре внимания инвесторов - рост числа случаев заражения коронавирусом в Европе и Азии, новые ограничения на поездки, переговоры в Вашингтоне по поводу предложенного президентом США Джо Байденом пакета мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, пишет Associated Press.

Объем промпроизводства в Японии в декабре 2020 года снизился на 1,6% к ноябрю при прогнозах снижения на 1,5% (относительно декабря 2019 года показатель упал на 3,2%).

На нефтяном рынке цены делают попытку стабилизации, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации с COVID-19 и ее потенциальных последствиях для спроса на нефть в ближайшей перспективе. В пятницу стало известно, что новый штамм коронавируса, выявленный ранее в ЮАР, появился и в США.

Цена нефти Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $55,03 за баррель (-0,1% и -0,5% в четверг), мартовская цена WTI - $52,07 за баррель (-0,5% и -1% в четверг).

Карантинные меры, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, ограничивают туристические поездки и спрос на топливо по всему миру - от Пекина до Лос-Анджелеса, пишет агентство Bloomberg.

Руководство Евросоюза, между тем, рассматривает вопрос об ограничении экспорта в Великобританию заказанной ею и производимой в Бельгии вакцины от коронавируса Pfizer, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-5,8%), акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,4%).

"Русская аквакультура" в 2020 году сократила объем продаж на 9% по сравнению с 2019 годом, до 15,5 тыс. тонн готовой продукции, включая рыбу и икру. Консолидированная выручка за 2020 год снизилась на 5% и составила 8,376 млрд рублей, сообщила компания.

Подорожали бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+17,9% и +14,4% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+7,7% и +8,7% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5,5%), "Варьеганнефтегаза" (+3%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,12 млрд рублей (из них 4,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,01 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 952,52 млн рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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