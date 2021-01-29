.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу, скорее всего, останется в пределах 76,00-76,50 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в декабре замедлилось до 0,2% - Росстат
В декабре снижение промпроизводства в РФ замедлилось до 0,2% после падения на 1,5% в ноябре. В 2020 году промпроизводство снизилось на 2,9%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
С февраля соцвыплаты увеличатся на 4,9%
Ежемесячные денежные выплаты для льготных категорий граждан с 1 февраля увеличатся на 4,9 %, сообщает Пенсионный фонд РФ (ПФР) "С 1 февраля на 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся...
 
В РФ хотят повысить эффективность госпрограмм
Правительство приступает к обсуждению реформирования управления госпрограммами - Минэкономразвития внесло в Белый дом предложения по их синхронизации с нацпроектами, повышению гибкости и эффективности, пишет "Коммерсант". Количество показателей...
 
Переход на электронный документооборот продлят до конца июля
Эксперимент по переходу в РФ на цифровой кадровый документооборот, который должен был завершиться 31 марта, продлят на 4 месяца - до конца июля 2021 года. Об этом говорится в докладе Минтруда о предварительных итогах его проведения, пишут...
 
29 января 2021 года 10:58

Рубль в пятницу, скорее всего, останется в пределах 76,00-76,50 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в пятницу, скорее всего, останется в пределах 76,00-76,50 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль в четверг потерял лишь 0,14%, хотя колебания внутри дня измерялись более чем 1%. Помогло возвращение аппетита к риску и подъем цен на нефть. Геополитика отошла пока на второй план, локально власти продолжили "зачищать" поле оппозиции, опасаясь новых протестов. При текущей волатильности в акциях и бондах рубль ждёт та же участь. Фундаментальные факторы пока не в моде, но они никуда не уходят. Остаются неизменными и наши мысли о возможности роста рубля до 72-73 руб./$1 в ближайшие месяцы при условии (это важная оговорка) отсутствия новых экономических санкций. Дополнительные ограничения вполне возможны, но мы склоняемся к мысли, что они могут быть нацелены на отдельные персоналии и компании/организации, не имеющие системной значимости", - отмечает Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 января 2021 года 13:24
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги пятницы в диапазоне 3300-3360 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги пятницы в диапазоне 3300-3360 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в пятницу к 11:30 мск упал на 1% на фоне возобновившегося снижения американского фондового рынка и продолжающейся консолидации...    читать дальше
.
29 января 2021 года 12:54
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции TSMC с целью $150
BCS Express 29 января 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целью $150 за штуку". Цена входа: $115-110, горизонт инвестирования: 6 месяцев, стоп-лосс: $105 и ниже, говорится в комментарии инвесткомпании. Торговый план инвестиционной идеи по...    читать дальше
.
29 января 2021 года 12:17
Евро к концу 2021г, вероятно, ослабнет относительно доллара до 1,10-1,15 - "ВТБ Капитал"
Евро к концу 2021г, вероятно, ослабнет относительно доллара до 1,10-1,15, говорится в обзоре экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. Индекс доллара на протяжении большей части прошлого года снижался, развернувшись вниз после пика, достигнутого в 2018 г. на фоне увеличения двойного дефицита США...    читать дальше
.
29 января 2021 года 11:27
Вероятный диапазон торгов рубля на следующей неделе - 75-76,5 руб./$1 и 92-93 руб./EUR1 - УБРиР
Вероятные диапазоны торгов курса рубля на следующей неделе составляют 75-76,5 руб./$1 и 92-93 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "Снижение у инвесторов аппетитов к риску и уход от рискованных активов повлияло на то, что рубль и ОФЗ на этой неделе...    читать дальше
.
29 января 2021 года 11:24
Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс МосБиржи опустился ниже 3315п
Москва. 29 января. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается по большинству blue chips в рамках распродаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений по поводу распространения в мире заболеваемости COVID-19; индекс МосБиржи откатился ниже 3315 пунктов во главе с "НОВАТЭКом", при этом растут ГДР TCS Group.    читать дальше
.
29 января 2021 года 10:44
Идея дня: акции Comcast - лучший выбор в секторе развлечений - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции", оценивая потенциал стриминговых платформ, выбрали Comcast как компанию с четкой стратегией и позиционированием, а также с хорошими перспективами роста. "Рынки любят компании с лидирующей позицией в секторах с высокими темпами роста. Если такие компании дорогие...    читать дальше
.
29 января 2021 года 10:29
Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов из-за повышения неопределенности на внешних рынках
Москва. 29 января. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях усиления неопределенности на большинстве мировых площадок.    читать дальше
.
29 января 2021 года 10:28
Котировки нефти, скорее всего, будут снижаться в пятницу - ПСБ
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут снижаться в пятницу, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent стабилен на уровне $55 за баррель, в пятницу пройдет экспирация мартовского контракта, констатирует аналитик ПСБ. На...    читать дальше
.
29 января 2021 года 10:13
Рубль может протестировать уровень 76,5 руб./$1 в пятницу - Sber CIB
рс рубля может протестировать уровень 76,5 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Аналитики Sber CIB считают, что рубль в пятницу может снова протестировать уровень 76,5 руб./$1, так как волатильность глобальных рынков все еще высока, а инвесторы могут хеджировать риски...    читать дальше
.
29 января 2021 года 10:09
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 75,5-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 75,5-77,0 руб./$1 и 91,5-92,5 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта, начав день с резкого падения к доллару и евро на фоне негативных...    читать дальше
.
29 января 2021 года 09:56
Вероятно возобновление движения вниз на рынке акций РФ в пятницу - ПСБ
роятно возобновление коррекционного движения вниз на российском рынке акций в пятницу на фоне слабой глобальной конъюнктуры фондовых площадок, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). При этом индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3300-3350 пунктов, полагают аналитики...    читать дальше
.
29 января 2021 года 09:46
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционная отчётность и макростатистика: - "Норникель", Polymetal и Evraz опубликуют операционные результаты; - Во Франции и Германии выйдут данные по ВВП. В США ожидаются...    читать дальше
.
29 января 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: коррекционное движение вниз
Большинство аналитиков предполагают негативное начало фондовых торгов в России в пятницу. Возможны попытки индекса Мосбиржи уйти ниже 3300 пунктов.    читать дальше
.
29 января 2021 года 09:40
Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 29 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.    читать дальше
.
29 января 2021 года 09:38
Возможно ослабление рубля до 78 руб./$1 - "Алор Брокер"
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 78 руб./$1, в целом позиции рубля выглядят очень слабо, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Рубль в паре с долларом приступил к тестированию сопротивления 76 руб./$1. В четверг состоялся его "прокол" с выносом котировок в район 76,5 руб./$1,...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.