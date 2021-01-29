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Главная / Мнения аналитиков / Рубль в пятницу, скорее всего, останется в пределах 76,00-76,50 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
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29 января 2021 года 10:58
Рубль в пятницу, скорее всего, останется в пределах 76,00-76,50 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Рубль в пятницу, скорее всего, останется в пределах 76,00-76,50 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого. "Рубль в четверг потерял лишь 0,14%, хотя колебания внутри дня измерялись более чем 1%. Помогло возвращение аппетита к риску и подъем цен на нефть. Геополитика отошла пока на второй план, локально власти продолжили "зачищать" поле оппозиции, опасаясь новых протестов. При текущей волатильности в акциях и бондах рубль ждёт та же участь. Фундаментальные факторы пока не в моде, но они никуда не уходят. Остаются неизменными и наши мысли о возможности роста рубля до 72-73 руб./$1 в ближайшие месяцы при условии (это важная оговорка) отсутствия новых экономических санкций. Дополнительные ограничения вполне возможны, но мы склоняемся к мысли, что они могут быть нацелены на отдельные персоналии и компании/организации, не имеющие системной значимости", - отмечает Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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29 января 2021 года 13:24
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.29 января 2021 года 10:29
Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов из-за повышения неопределенности на внешних рынках
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.29 января 2021 года 10:09
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 75,5-77,0 руб./$1 и 91,5-92,5 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта, начав день с резкого падения к доллару и евро на фоне негативных... читать дальше
.29 января 2021 года 09:56
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.29 января 2021 года 09:45
Большинство аналитиков предполагают негативное начало фондовых торгов в России в пятницу. Возможны попытки индекса Мосбиржи уйти ниже 3300 пунктов. читать дальше
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Москва. 29 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
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