Рубль может протестировать уровень 76,5 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Курс рубля может протестировать уровень 76,5 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Аналитики Sber CIB считают, что рубль в пятницу может снова протестировать уровень 76,5 руб./$1, так как волатильность глобальных рынков все еще высока, а инвесторы могут хеджировать риски перед выходными. В центре внимания будет американская макростатистика, и если на торгах в США возобладает оптимизм, к вечеру рубль, вероятно, закрепится около 76 руб./$1, полагают в инвестбанке.

Эксперты обращают внимание, что на фоне новых опасений, связанных с пандемией коронавируса и, соответственно, с перспективами спроса на нефть, на рынке с утра наблюдается коррекция. В этих условиях, по мнению аналитиков Sber CIB, котировки нефти марки Brent в пятницу, вероятно, проверят на прочность поддержку $55,2/барр., а в случае дальнейшего падения могут стабилизироваться в пределах $54,5-54,9/барр.. Если же они пробьются выше сопротивления $55,6/барр., что вполне вероятно во второй половине дня, то возможен рост до $56-56,3/барр.

Также аналитики Sber CIB полагают, что в пятницу рынок ОФЗ может снова оказаться под давлением, и не исключают роста доходности на 1-3 б. п.

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