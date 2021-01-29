Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 75,5-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 75,5-77,0 руб./$1 и 91,5-92,5 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта, начав день с резкого падения к доллару и евро на фоне негативных настроений инвесторов после заявлений ФРС и снижения интереса к риску, слегка сократила потери к вечеру. Этому способствовало открытие американских бирж, которые после снижения накануне перешли в зеленую зону. Однако факторами давления для рубля по-прежнему остаются перспективы новых санкций со стороны США и ЕС по политическим мотивам, а также снижение котировок нефти. Рост заболеваемости коронавирусом в Китае в период высокого спроса во время празднования Нового года по Лунному календарю заставляет трейдеров сомневаться в быстром восстановлении спроса на энергоносители. Даже серьезное сокращение запасов нефти в США по итогам прошлой недели (на 9,9 млн баррелей) не стали стимулом для роста котировок - риски пандемии перевешивают", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,23% и составила 55,4 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,25% и составила 52,72 долларов за баррель.

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