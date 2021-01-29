Вероятно возобновление движения вниз на рынке акций РФ в пятницу - ПСБ

Вероятно возобновление коррекционного движения вниз на российском рынке акций в пятницу на фоне слабой глобальной конъюнктуры фондовых площадок, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). При этом индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3300-3350 пунктов, полагают аналитики банка.

Настроения на глобальных рынках на утро пятницы негативные, констатирует главный аналитик ПСБ Роман Антонов.

Американские фондовые индексы в четверг смогли отыграть часть потерь предыдущего дня, но сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания продаж. Движение на рынке помимо возросшей спекулятивной составляющей на фоне опасений снижения вложений хедж-фондов в акции подкрепляется отсутствием подвижек в принятии дополнительных стимулов экономики со стороны властей в США (процесс может затянуться до марта), отмечает эксперт банка. Сложной остается ситуация как с распространением коронавируса, так и с обеспечением вакцинами.

Азиатские площадки демонстрируют слабость в пятницу, теряя в среднем около 2,4%. Более процента теряют и фьючерсы на индексы в США. Котировки Brent консолидируются в районе $55-56/барр.

Фокус внимания инвесторов в пятницу будет направлен на новости с сезона отчетности и данные по расходам и доходам потребителей в США в декабре. Также рынки останутся под давлением фиксации прибыли, отмечает Антонов.

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