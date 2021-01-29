Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционная отчётность и макростатистика:

- "Норникель", Polymetal и Evraz опубликуют операционные результаты;

- Во Франции и Германии выйдут данные по ВВП. В США ожидаются статистика по личным доходам и расходам, незавершенным сделкам на рынке жилья, индекс потребительской уверенности от Мичиганского университета и отчет Baker Hughes по числу действующих буровых установок.

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