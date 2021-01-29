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29 января 2021 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 29 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг после того, как накануне индикаторы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали максимальное дневное падение с конца октября. Инвесторы сфокусировались на корпоративной отчетности и статданных. Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. При этом респонденты MarketWatch предполагали повышение на 4,3%, агентства Bloomberg - на 4,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 67 тыс. - до 847 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 914 тыс., а не 900 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 875 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Вместе с тем фьючерсы на американские фондовые индексы теряют в ходе утренних торгов 29 января более 1%, что говорит о возвращении негативных настроений на фондовый рынок США.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе в пятницу. В центре внимания инвесторов - рост числа случаев заражения коронавирусом в Европе и Азии, новые ограничения на поездки, переговоры в Вашингтоне по поводу предложенного президентом США Джо Байденом пакета мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн. Японский индекс Nikkei 225 упал 29 января на 1,95%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 мск снизился на 0,5%, примерно столько же теряет и гонконгский Hang Seng. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 мск рухнул на 3,4%, а австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть плавно опускаются в пятницу утром. Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации с COVID-19 и ее потенциальных последствиях для спроса на нефть в ближайшей перспективе. В пятницу стало известно, что новый штамм коронавируса, выявленный ранее в ЮАР, появился и в США. Карантинные меры, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, ограничивают туристические поездки и спрос на топливо по всему миру - от Пекина до Лос-Анджелеса.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $55,09 за баррель, что на 0,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,12 за баррель, что на 0,42% ниже уровня на закрытие рынка в четверг. Накануне фьючерсы снизились в цене на 1% - до $52,34 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,797 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,871 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 января снизился на 0,28% по отношению к предыдущему торговому дню (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций "Транснефть-001Р-13") и составил 110,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,25%, опустившись до 721,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,26%), "Магнит БО-002P-03" (+0,18%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-6,63%), "Газпромбанк БО-16" (-0,56%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместил облигации серии 002Р-08 объемом 3,7 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 27 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых. Облигации размещались по закрытой подписке. Круг потенциальных инвесторов - Минфин и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации размещены в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

РЖД 29 января планируют провести сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Облигации гасятся в июне 2027 года. Ориентир ставки 1-го купона - 6,85-6,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению 6,97-7,07% годовых. Техразмещение запланировано на 8 февраля.

ЛК "Европлан" 9 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на облигации серии 001Р-01 сроком обращения 3,5 года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 240 базисных пунктов к значению ОФЗ на сроке 3,5 года с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок (ставки 2-14-го купонов будут равны ставке 1-го купона). Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Ожидаемая дюрация - 2,8 года. Техразмещение запланировано на 16 февраля. Выпуск будет размещен в рамках новой программы компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей.

ООО "ТФН" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 11,5-12,0% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,01-12,55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будут погашены в даты окончания 7-11-го купонных периодов и 25% от номинала в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. Ранее сообщалось, что эмитент планирует в январе 2021 года открыть книгу заявок на приобретение дебютного выпуска. Техразмещение запланировано на январь - первую декаду февраля. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 13-14-го купонов биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 5,07% годовых. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 5,79% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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