Утренние прогнозы: коррекционное движение вниз

Большинство аналитиков предполагают негативное начало фондовых торгов в России в пятницу. Возможны попытки индекса Мосбиржи уйти ниже 3300 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций в пятницу пройдет с серьезным падением на сложившемся негативном внешнем фоне. Скорее всего, отмечает он, индекс Мосбиржи пробьет поддержку 3300 пунктов и откроет себе дорогу на снижение еще на 100 пунктов. Вроде никаких негативных поводов для масштабного падения нет, и не исключено, что ночная просадка по американским фьючерсам будет выкупаться. Однако это далеко не факт. Отчасти российский рынок будет опять получать поддержку от снижения курса рубля, но ее не хватит для закрытия утреннего гэпа, если внешний фон резко не улучшится".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу. По индексу Мосбиржи в четверг был протестирован диапазон 3320-3330 пунктов, и в моменте удалось опуститься даже чуть ниже. К концу сессии произошел возврат выше этих отметок, что воспринимается в качестве позитивного технического сигнала. Реализацию сценария более глубокой просадки теперь можно будет ожидать в случае закрепления ниже 3310 пунктов. При закрытии сессии под этой отметкой следующая важная область поддержки сместится в район 3175-3190 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок, вероятно, начнёт день со снижения. "Металлурги" продолжат оставаться под давлением, а сектор нефти и газа может остаться в режиме консолидации. Потребительский сектор находится под давлением ожиданий дальнейшего регулирования цен".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Вероятно возобновление коррекционного движения вниз на российском рынке акций в пятницу на фоне слабой глобальной конъюнктуры фондовых площадок. При этом индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3300-3350 пунктов".