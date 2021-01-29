Индекс Мосбиржи, скорее всего, уйдет ниже 3300 пунктов в пятницу - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, уйдет ниже 3300 пунктов в пятницу на негативном внешнем фоне, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Открытие рынка акций в пятницу пройдет с серьезным падением на сложившемся негативном внешнем фоне, считает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Скорее всего, отмечает он, индекс Мосбиржи пробьет поддержку 3300 пунктов и откроет себе дорогу на снижение еще на 100 пунктов.

"Вроде никаких негативных поводов для масштабного падения нет, и не исключено, что ночная просадка по американским фьючерсам будет выкупаться. Однако это далеко не факт. Отчасти российский рынок будет опять получать поддержку от снижения курса рубля, но ее не хватит для закрытия утреннего гэпа, если внешний фон резко не улучшится", - пишет Антонов.

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