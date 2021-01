Фондовый рынок США вырос после крупнейшей распродажи за три месяца

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств АТР торгуются в минусе в пятницу. Цены на нефть движутся разнонаправленно в пятницу.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг после того, как накануне индикаторы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали максимальное дневное падение с конца октября.

Инвесторы сфокусировались на корпоративной отчетности и статданных, отмечает MarketWatch.

"В целом сегодняшние данные соответствовали ожиданиям или превышали их", - сказал главный рыночный стратег SIAWealth Колин Цешински, отметив, что особенно воодушевляющими были данные по рынку труда.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 67 тыс. - до 847 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 914 тыс., а не 900 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 875 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. При этом респонденты MarketWatch предполагали повышение на 4,3%, агентства Bloomberg - на 4,2%.

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 842 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель увеличился впервые за последние пять месяцев.

Размер дефицита во внешней торговле товарами США в декабре 2020 года сократился до $82,5 млрд с пересмотренных $85,5 млрд месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Экспорт вырос на 4,6%, импорт - на 1,4%.

Однако некоторые аналитики считают, что рост рынка акций в четверг не связан с фундаментальными экономическими факторами. Хедж-фонды вернулись на рынок после того, как на этой неделе они сократили и короткие, и длинные позиции, чтобы ограничить потери из-за резкого скачка акций владельца сети магазинов видеоигр GameStop Corp. и оператора сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc., считает Майк Драмми из Mizuho Americas.

Акции GameStop в четверг упали в цене на 43,2%, AMC - на 56,4%.

Бумаги American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подорожали на 9,3%. Авиакомпания в четвертом квартале получила скорректированный убыток в $3,86 на акцию при ожидавшихся аналитиками FactSet $4,11 на акцию. Выручка упала на 64%, до $4,03 млрд, но оказалась выше консенсус-прогноза на уровне $3,88 млрд.

Акции Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) выросли в цене 1,2%. Авиакомпания сообщила, что ее убыток без учета разовых факторов в минувшем квартале составил $1,29 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне $1,68 на акцию.

Стоимость бумаг McDonalds Corp. снизилась на 0,1%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 12%, при этом основные финансовые показатели оказались хуже прогноза.

Котировки акций Tesla Inc. (SPB: TSLA) упали на 3,3%. Производитель электромобилей получил чистую прибыль по итогам пятого квартала подряд, однако показатель не оправдал ожиданий аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 300,19 пункта (0,99%) и составил 30603,36 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 36,61 пункта (0,98%) - до 3787,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 66,56 пункта (0,5%) и составил 13337,16 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в минусе в пятницу.

В центре внимания инвесторов - рост числа случаев заражения коронавирусом в Европе и Азии, новые ограничения на поездки, переговоры в Вашингтоне по поводу предложенного президентом США Джо Байденом пакета мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, пишет Associated Press.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 мск опустился на 1,7%.

Объем промышленного производства в Японии в декабре 2020 года снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 1,5%, сообщает Trading Economics. Относительно декабря 2019 года показатель упал на 3,2%.

В ноябре промпроизводство сократилось на 0,5% за месяц и на 3,9% в годовом выражении.

Безработица в Японии в декабре 2020 года осталась на уровне предыдущего месяца - 2,9%. Это минимальный показатель с июля. Аналитики ожидали повышения показателя до 3%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, в декабре 2019 года безработица в Японии составляла 2,2%.

Количество безработных в прошлом месяце увеличилось на 6 тыс. по сравнению с ноябрем - - до 2,04 млн человек. Еще один индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей в декабре приходилось 106 открытых вакансий - это максимум за пять месяцев.

Банк Японии может несколько изменить подход к реализуемой им программе выкупа активов по итогам оценки денежно-кредитной политики (ДКП), результаты которой будут обнародованы в марте, свидетельствует обзор мнений членов совета управляющих Центробанка, высказанных на январском заседании.

"В плане контроля кривой доходности и выкупа ETF очень важно, чтобы Центробанк имел больше гибкости и возможность расставлять приоритеты, придерживаясь при этом текущей структуры политики", - заявил один из членов совета, отметив, что более свободное движение доходности десятилетних гособлигаций Японии облегчит получение инвестиционного дохода японскими финкомпаниями и в конечном итоге внесет свой вклад в стабильность финансовой системы страны.

В число лидеров снижения котировок входят акции Sharp Corp. (-8,1%), Tokyo Electric Power Co. (-7,1%) и Alps Alpine Co. (-7%). Лидерами роста выступают бумаги Sumitomo Dainippon Pharma Co. (+8%), Mitsui Fudosan Co. (+3,3%) и Fuji Electric Co. (+3,2%).

При этом рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. сократилась на 1,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,8%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 0,2%.

Также дешевеют бумаги автопроизводителей, включая Mitsubishi Motors Corp. (-5,9%), Toyota Motor Corp. (-1,1%) и Nissan Motor Co. (-3,5%) и Honda Motor Co. (-0,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 мск снизился на 0,5%, примерно столько же теряет и гонконгский Hang Seng.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings (-4,2%), Hengan International Group (-4,2%) и Wharf Real Estate Investment Co. (-4,1%).

Кроме того, дешевеют бумаги онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-3%), пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. - на 3,5%.

В лидерах роста оказались бумаги Anta Sports Products (+3,3%), Shenzhou International Group Holdings (+3,2%) и Techtronic Industries Co. (+2,6%).

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings увеличилась на 1,7%, производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. - на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 мск упал на 3,4%.

Объем промышленного производства в Южной Корее в декабре 2020 года увеличился на 3,4% в годовом выражении после роста на 0,5% месяцем ранее, свидетельствуют статистические данные, опубликованные в пятницу. Аналитики ожидали роста промпроизводства на 0,9%, пишет Trading Economics. По сравнению с предыдущим месяцем объем промпроизводства в стране подскочил на 3,7% после повышения на 0,3% в ноябре при прогнозе роста на 1,2%.

Розничные продажи в Южной Корее в декабре упали на 2% в годовом выражении после снижения на 1,5% месяцем ранее. В помесячном выражении продажи выросли на 0,2% после сокращения на пересмотренные 0,9% в ноябре.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 1,7%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подешевели соответственно на 4,6% и на 6,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 0,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 1,6% и на 3% соответственно.

Цены на нефть движутся разнонаправленно в пятницу, Brent торгуется в небольшом плюсе, WTI - в минусе.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации с COVID-19 и ее потенциальных последствиях для спроса на нефть в ближайшей перспективе. В пятницу стало известно, что новый штамм коронавируса, выявленный ранее в ЮАР, появился и в США.

Карантинные меры, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, ограничивают туристические поездки и спрос на топливо по всему миру - от Пекина до Лос-Анджелеса, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $55,57 за баррель, что на $0,04 (0,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 28 января эти контракты подешевели на $0,28 (0,5%) - до $55,53 за баррель. Срок действия мартовских контрактов истекает после закрытия рынка в пятницу.

Более активно торгуемые апрельские контракты на Brent подорожали на $0,07 (0,13%) - до $55,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,21 за баррель, что на $0,13 (0,25%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг. Накануне фьючерсы снизились в цене на $0,51 (1%) - до $52,34 за баррель.

Руководство Евросоюза, между тем, рассматривает вопрос об ограничении экспорта в Великобританию заказанной ею и производимой в Бельгии вакцины от коронавируса Pfizer, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

"Пока в Европе не хватает вакцин, и угроза распространения новых штаммов коронавируса оказывает давление на настрой трейдеров, не стоит ожидать подъема цен на нефть", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.