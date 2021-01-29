Возможно снижение котировок нефти к $52,5-53/барр. - BCS Express

Возможно снижение котировок нефти марки Brent к уровням $52,5-53 за баррель, говорится в комментарии BCS Express.

Нефтяные котировки в четверг снизились, отражая охлаждение сентимента на мировых финансовых рынках и отсутствие новых драйверов для роста, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. При этом, отмечает он позитивная статистика по запасам нефти и ослабление доллара США оказали поддержку и смягчили негативные тенденции.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в масштабе дневного графика консолидируются в диапазоне $54,5-56,5 за баррель. С учетом того, что консолидация наблюдается после отката от максимумов, техническая картина располагает к развитию более глубокой коррекции. Можно предположить цель в районе $52,5-53 за баррель", - указывает аналитик BCS Express.

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