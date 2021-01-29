Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу - BCS Express

Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи в четверг был протестирован диапазон 3320-3330 пунктов, и в моменте удалось опуститься даже чуть ниже. К концу сессии произошел возврат выше этих отметок, что воспринимается в качестве позитивного технического сигнала. Реализацию сценария более глубокой просадки теперь можно будет ожидать в случае закрепления ниже 3310 пунктов. При закрытии сессии под этой отметкой следующая важная область поддержки сместится в район 3175-3190 пунктов", - указывает Карпунин в комментарии инвесткомпании.

По мнению аналитика, в целом по российскому рынку краткосрочный взгляд остается осторожным, и возможна повышенная волатильность в ближайшие несколько недель, однако на горизонте года сохраняются положительные ожидания. "Как уже много раз отмечали, волны коррекции в текущей ситуации - это повод для наращивания длинных позиций в акциях", - пишет эксперт BCS Express.

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