Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику под влиянием итогов заседания ФРС

Москва. 28 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику под влиянием неоднозначных итогов январского заседания Федеральной резервной системы США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не сильно изменились в цене за день, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 27 января и составила 115,82% от номинала, что соответствует доходности 1,57% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,515% от номинала (доходность практически не изменилась, составив 0,085% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт и составил 148,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 31 базисный пункт - до 140,92% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,295% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 13 базисных пунктов - до 135,24% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,3% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 6 базисных пунктов - до 115,17% от номинала, что соответствует доходности 1,75% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году выросли в цене на 4 базисных пункта, до 110,08% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 0,975% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене всего на 16 базисных пунктов, подорожав до 134,11% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,3% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 1 базисный пункт, до 113,9% от номинала (доходность практически не изменилась, составив 1,93% годовых).

"Вчера завершилось первое в этом году заседание ФРС США, итоги которого были неоднозначно восприняты глобальными инвесторами. Хотя в целом все заявления американского регулятора были в рамках ожиданий, после заседания мировые рынки накрыла волна распродаж рисковых активов. При этом спрос на традиционные "защитные" бумаги - US Treasuries - несколько вырос, что привело к некоторому снижению базовых процентных ставок. В результате сектор российских еврооблигаций оказался под влиянием двух противоположных факторов, поэтому какой-то ярко выраженной тенденции на рынке не сформировалось, а активность торгов была в целом невысокой", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Фондовый рынок США заметно упал по итогам торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в US Treasuries не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что новые штаммы коронавируса усиливают экономическую неопределенность. Однако он отметил, что экономическое восстановление США было уверенным, а угрозы для финансовой стабильности в данный момент умеренные.