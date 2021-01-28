Facebook имеет хорошие перспективы на рынке электронной коммерции - Sber CIB

Facebook имеет хорошие перспективы на рынке электронной коммерции, а значительная денежная позиция компании позволит ей развиваться без привлечения долга, говорится в комментарии Sber CIB.

Аналитики инвестбанка по-прежнему включают акции Facebook Inc. в топ иностранных акций на Мосбирже.

"Представленные результаты компании за 4К20 и весь 2020 год превысили прогнозы аналитиков. Так, выручка по итогам квартала составила $28,07 млрд при прогнозе $26,41 млрд, прибыль на акцию (EPS) - $3,88 (прогноз - $3,22). Чистая прибыль за 202 год выросла на 58% до $29,1 млрд. Однако ухудшение прогнозов и риски коррекции вызвали временное снижение котировок компании", - отмечают эксперты Sber CIB.

Пандемия коронавируса в прошлом году показала поддержку Facebook, напоминают аналитики инвестбанка. На фоне режимов ограничений во многих странах пользователи стали больше времени проводить в социальных сетях. Компания заявила, что в среднем в декабре 2020 года ежедневно пользовались Facebook 1,84 млрд человек, что на 11% больше декабря 2019 года. Менеджмент компании ожидает продолжения роста выручки от рекламы в 1П21 на фоне её снижения в начале пандемии. Однако финансовый директор Facebook заявил о "неопределенности" как со стороны госрегулирования, так и вследствие ослабления последствий пандемии в 2П20. Глава компании Марк Цукерберг отмечал, что могут возникнуть сложности с продажами рекламы на фоне перехода на платформу iOS14 в 2021 году.

По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg после выхода отчётности компании, справедливая стоимость Facebook составляет 26 090 руб. за акцию ($345 по курсу 27 января), что предполагает потенциал роста на 25% в ближайшие 12 месяцев. Покупать бумаги компании советуют 86% аналитиков.

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