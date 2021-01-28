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28 января 2021 года 18:37
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $298
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $298 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 53%, стоп-приказ: $185, говорится в комментарии инвестиционной компании. "27 января Boeing опубликовал квартальный и годовой отчеты. Чистый убыток компании за 2020 год составил $11,94 млрд. Это рекордные потери за всю историю Boeing. После выхода отчетности акции авиастроительной компании дешевели на 5% на Нью-Йоркской бирже. Позже падение скорректировалось до 3,2%. В прошлом году объем поставок самолетов компании сократился более чем вдвое, а авиаперевозчики вывели из эксплуатации тысячи самолетов и отменили заказы еще на сотни. Текущая компания относится к циклическим и можно делать ставку на восстановление, а дальнейшее масштабирование вакцинирования скажется только позитивно. Дополнительным триггером выступает разрешение FAA и британским регулятором по использованию Boeing 737 MAX", - отмечают аналитики "Финама". С точки зрения технического анализа, бумага корректируется к сильному уровню поддержки, от которого можно формировать долгосрочную позицию на рост. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $298. При покупке на объем 10%, риск на портфель составит 0,48 %. Соотношение прибыль/риск - 11,5", - указывают эксперты инвесткомпании. The Boeing Company - американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-BOEING-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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