"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $298

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $298 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 53%, стоп-приказ: $185, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"27 января Boeing опубликовал квартальный и годовой отчеты. Чистый убыток компании за 2020 год составил $11,94 млрд. Это рекордные потери за всю историю Boeing. После выхода отчетности акции авиастроительной компании дешевели на 5% на Нью-Йоркской бирже. Позже падение скорректировалось до 3,2%. В прошлом году объем поставок самолетов компании сократился более чем вдвое, а авиаперевозчики вывели из эксплуатации тысячи самолетов и отменили заказы еще на сотни. Текущая компания относится к циклическим и можно делать ставку на восстановление, а дальнейшее масштабирование вакцинирования скажется только позитивно. Дополнительным триггером выступает разрешение FAA и британским регулятором по использованию Boeing 737 MAX", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения технического анализа, бумага корректируется к сильному уровню поддержки, от которого можно формировать долгосрочную позицию на рост. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $298. При покупке на объем 10%, риск на портфель составит 0,48 %. Соотношение прибыль/риск - 11,5", - указывают эксперты инвесткомпании.

The Boeing Company - американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.

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