Направление движения фондовых индексов на рынке РФ зависит от геополитического фона - "Велес Капитал"

Направление движения фондовых индексов на рынке РФ зависит от геополитического фона, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в четверг оставались в минусе, но отступили от района важных поддержек в виде нижних полос Боллинджера дневных графиков (3300 и 1370 пунктов). У текущих уровней можно говорить о достижении рынком локальных минимумов, но послужат ли они базой для возвращения покупок или же станут отправной точкой для ускорения продаж, будет во многом зависеть от геополитического фона", - отмечает аналитик Елена Кожухова.

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