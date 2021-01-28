"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Системы" с целью 34,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 34,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 31,3 руб., потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 29,7 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С нашей точки зрения, высока вероятность подъема бумаги к своим максимумам, учитывая продолжающийся рост котировок ADS Ozon, а изменение дивидендной политики может привести в акции АФК "Системы" новый класс инвесторов", - пишут аналитики "Финама".

"С технической точки зрения, бумага торгуется в долгосрочном восходящем тренде, сформировав небольшую коррекцию к своей линии поддержки как по абсолютным уровням, так и по трендовой составляющей. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При такой покупке риск на портфель составит 0,5%", - указывают эксперты инвесткомпании.

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