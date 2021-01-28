Индекс S&P 500, вероятно, протестирует вверх отметку 3700 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, вероятно, протестирует вверх отметку 3700 пунктов и попробует завершить торговую сессию в четверг выше указанного уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 все еще склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе, несмотря на падение в среду. Тем не менее, рекомендуем проявить осторожность, так как в краткосрочной перспективе коррекция может продолжиться. Ближайшая поддержка располагается в области 3700-3705 пунктов, где пролегает 50-дневная скользящая средняя. Среднесрочные перспективы S&P 500 ухудшатся, если он опустится ниже 3630 пунктов", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

Мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику в четверг, констатирует эксперт инвесткомпании. "Распродажа в среду застала врасплох многих участников рынка, так как не была вызвана фундаментальными драйверами. Наоборот, макростатистика подтвердила, что американская экономика продолжает достаточно уверенно восстанавливаться. Коррекция по широкому рынку была вызвана волной "шорт-сквизов", которые, в свою очередь, были спровоцированы спекулятивными покупками частных инвесторов", - указывает Денисламов.

Текущая ситуация уникальна, что затрудняет прогнозирование, обращает внимание аналитик "Фридом Финанс". "Повышенная волатильность в ближайшее время сохранится, поэтому рекомендуем инвесторам быть максимально осторожными. Учитывая то, что коррекция происходит на фоне публикаций достаточно сильных квартальных отчетов и вызвана психологическими факторами, можно предположить, что она будет кратковременной", - указывает он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.