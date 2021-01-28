Рынок акций РФ утром просел во главе с АДР Ozon вслед за миром, ослабление рубля сдерживает МосБиржу

Москва. 28 января. Рынок акций РФ утром в четверг ощутимо просел вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent просела к $55 за баррель) после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США; откат индекса Мосбиржи сдерживается ослаблением рубля, при этом лидируют в снижении АДР Ozon.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3327,4 пункта (-0,5%, на старте торгов индекс падал к 3307,4 пункта), индекс РТС - 1374,25 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар подрос до 76,3 рубля (+0,45 рубля), золото стоит $1833,6 за унцию (-0,6%).

Подешевели АДР Ozon (-3,4%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, главными темами рынков остаются опасения, что ФРС не будет расширять свою количественную программу, а в Конгрессе начнет буксовать пакет "спасения Америки" за $1,9 трлн, или вовсе выльется в политический кризис. Также расширение карантинных мер в Европе и Азии угрожает очередным спадом потребления сырьевых ресурсов, полагает эксперт.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, развитию коррекционных настроений на рынках способствовали сохранение неопределенности относительно сроков и размера нового пакета экономических стимулов в США (быстро он принят вряд ли будет, кроме того, из-за разногласий в Конгрессе стал расти риск его сокращения с объявленных $1,9 трлн), а также очевидные сбои в распространении вакцинации в развитых странах при сохранении высоких темпов заболеваемости COVID-19, угрожающих затягиванием карантинных мер.

Заседание ФРС также не оказало поддержки рынку - регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку и действующие программы, отметив, что темпы восстановления экономики последнее время замедлились и что пандемия может привести к ухудшению ситуации.

В четверг в фокусе внимания инвесторов будут новости с сезона отчетности и блок данных из США - выйдет первая оценка ВВП за IV квартал, а также данные по пособиям по безработице в стране. Рынки, скорее всего, останутся под давлением фиксации прибыли. Индекс МосБиржи может продолжить откатываться в направлении 3300 пунктов, при этом риски развития коррекции и ухода индекса МосБиржи на более низкие уровни остаются высокими, считает Локтюхов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что коррекция вниз вряд ли будет длительной.

Рынки не ждали от ФРС никаких новых стимулирующих мер, но так или иначе фондовые площадки упали. Для индекса МосБиржи поддержка располагается в районе 3300 пунктов, в случае ее пробития можно ожидать снижения индекса еще на 100 пунктов. Однако поводов для активных распродаж нет, очень скоро инвесторы вспомнят о близости начала реализации нового пакета стимулирующих мер в объеме $1,9 трлн, и под появление этих денег начнется новая скупка акций. Но пока покупать рано, "шорты" пока выглядят более перспективно. Нефть не особо поддалась общему негативному настрою из-за отличных данных от Минэнерго США. Цена Brent опустилась к $55 за баррель, но ранее нефти удавалось удерживать эту отметку и разворачиваться от нее вверх, напомнил Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, нисходящая коррекция на рынке акций РФ стартовала в середине января, и сейчас есть опасность купить акции, не дожидаясь ее окончания. В последнее время цикл роста и цикл коррекции длится порядка двух месяцев, а две недели снижения - это слишком мало, чтобы снять "перекупленность". Пока снижение происходит в мягкой форме - за неделю акции "ЛУКОЙЛа" снизились на 5%, Сбербанка - на 3%. Индекс МосБиржи на прошлой неделе пробил вниз ноябрьский восходящий тренд, и ближайшая поддержка находится на уровне 3300 пунктов. По акциям "ЛУКОЙЛа" такая поддержка находится на уровне 5400 рублей, по акциям Сбербанка - зона поддержки 258-262 рубля, у акций "Газпрома" поддержка 215 рублей.

Федрезерв не стал менять ставки и не внес изменений в ежемесячный объем покупки облигаций. Очевидно, что поддержка экономики будет продолжаться до полного ее выздоровления. Но на февраль для фондового рынка есть другие риски. Размер нового пакета стимулов, предложенного новым президентом США Джо Байденом, окажется значительно меньше того, что ожидает большинство инвесторов. Кроме того, есть риски разочарования первым этапом массовой вакцинации против коронавируса COVID-19. В реальности мировая экономика может не получить в первом квартале от этой вакцинации значительного импульса - у производителей вакцин просто нет производственных мощностей, чтобы произвести их в необходимом количестве. Эта проблема решится только во втором полугодии 2022 года.

В четверг торги в Азии проходят в "красной" зоне, китайский фондовый индекс находится вблизи 3-недельного минимума, и это обстоятельство оказывает давление на российские акции. Большие объемы торгов на снижении американского рынка могут указывать, что Штаты скоро войдут в режим коррекции, что рикошетом ударит и по российским акциям, считает Верников.

В США в среду индексы акций снизились на 2,1-2,6% после завершения двухдневного заседания Федрезерва; дневное падение Dow Jones (-2,1%) и S&P 500 (-2,6%) стало максимальным с конца октября.

ФРС США еще не завершила работу по оздоровлению экономики, заявил ее глава Джером Пауэлл. Это является "голубиным" сигналом, указывая на сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики в ближайшее время, отмечает MarketWatch.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что новые штаммы коронавируса усиливают экономическую неопределенность, сообщает MarketWatch. Однако он отметил, что экономическое восстановление США было уверенным, а угрозы для финансовой стабильности в данный момент умеренные.

Следующая встреча руководства американского ЦБ запланирована на 16-17 марта и будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.

Тем временем число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 100 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено более 25 млн инфицированных COVID-19, а также зафиксировано более 425 тыс. летальных исходов.

В четверг в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,7%), "минусуют" Европа (индекс FTSE теряет 0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Кроме того, утром в четверг дешевеет нефть на ожиданиях снижения спроса на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и действующих ограничительных мер; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $55,2 за баррель (-0,6% и +0,2% в среду), мартовская цена WTI - $52,51 за баррель (-0,6% и +0,5% накануне).

Ухудшение прогнозов спроса нивелирует поддержку, которую оказали рынку опубликованные накануне данные о снижении запасов нефти в США, пишет Bloomberg.

Дополнительным сигналом потенциального снижения спроса стало также резкое снижение трафика в Лос-Анджелесе за последний месяц из-за действующих в Калифорнии ограничительных мер.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей, при этом ожидания экспертов варьировались от снижения на 1,7 млн баррелей до роста на 1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-9,1% и -10% "префы"), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,2%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-3,1%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,4%).

Подорожали бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+21,9% и +12% "префы"), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+6,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 18,75 млрд рублей (из них 4,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,52 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,79 млрд рублей - на акции "Норникеля").