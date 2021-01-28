"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать GDR Mail.ru с целевым ориентиром 2550 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целевым ориентиром 2550 руб., потенциал роста составляет 28,2%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Бумаги Mail.ru Group отстают от технологичного сектора и от рынка в целом. Котировки компании после включения в индекс MSCI Russia снизились более чем на 10%. Мы считаем, что коррекция в акциях Mail.ru Group закончилась, цены начинают пробивать нисходящий тренд - это может привести к росту котировок и возврату к предыдущим максимумам. Основной драйвер сохраняется - это развитие перспективных направлений, таких как ММО-игры, онлайн-образование и фудтех", - пишет аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

Также эксперт отметил такое перспективное направление, как онлайн - образование, которое представлено следующими дочерними компаниями: GeekBrains, Skillbox, SkillFactory, Алгоритмика, Тетрика и Учи.ру. Таким образом, Mail.ru Group занимает доминирующее положение на российском рынке онлайн-образования.

"Напомним, кроме этого, что компания планирует провести IPO своего игрового подразделения, выручка которого уже достигла 40% от общей. По разным данным, размещение может пройти уже в 2021 г. Приблизительная оценка игрового бизнеса составляет $2,5-3 млрд, при текущей рыночной капитализации Mail.ru Group $6,3 млрд. Получение публичной оценки игрового бизнеса раскроет стоимость компании и приведёт к переоценке акций", - указывает аналитик "КИТ Финанс Брокер".

Mail.ru Group - российская IT компания, объединяет более 100 проектов. Ключевые - ВКонтакте, Одноклассники, Delivery Club, Ситимобил, Юла, Warface. Компания демонстрирует двухзначный рост выручки, и как полагается компаниям роста инвестирует полученные доходы в дальнейшее развитие.

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