Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76-76,5руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76-76,5руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Рубль в среду потерял около 1% на росте доллара, волатильность нефти также не добавляла уверенности, хотя цены выше $55/барр. по-прежнему более чем комфортны для экономики РФ, а их влияние на рубль будет во многом нивелироваться бюджетным правилом, - указывает Полевой. - Иностранцы следят за внутриполитическими событиями вокруг Навального и его сторонников, и этот фактор приходится учитывать, ведь происходящее рождает предупреждения западных политиков (в частности, из США и Великобритании) о возможности введения новых санкций. Власти РФ вряд ли будут их учитывать, ссылаясь на внутренний характер происходящего, но для рынков - это дополнительный элемент неопределенности".

Также эксперт отмечает, что речь президента Путина в Давосе была "системной", но ничего не поменяет. "Технически рубль преодолел уровень 75,85, и его дальнейшее снижение к USD в четверг утром допускает продолжение понижательной коррекции. Без улучшений извне сегодня вероятен диапазон 76-76,50", - прогнозирует Полевой.

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