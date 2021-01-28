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28 января 2021 года 11:31
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76-76,5руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76-76,5руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. "Рубль в среду потерял около 1% на росте доллара, волатильность нефти также не добавляла уверенности, хотя цены выше $55/барр. по-прежнему более чем комфортны для экономики РФ, а их влияние на рубль будет во многом нивелироваться бюджетным правилом, - указывает Полевой. - Иностранцы следят за внутриполитическими событиями вокруг Навального и его сторонников, и этот фактор приходится учитывать, ведь происходящее рождает предупреждения западных политиков (в частности, из США и Великобритании) о возможности введения новых санкций. Власти РФ вряд ли будут их учитывать, ссылаясь на внутренний характер происходящего, но для рынков - это дополнительный элемент неопределенности". Также эксперт отмечает, что речь президента Путина в Давосе была "системной", но ничего не поменяет. "Технически рубль преодолел уровень 75,85, и его дальнейшее снижение к USD в четверг утром допускает продолжение понижательной коррекции. Без улучшений извне сегодня вероятен диапазон 76-76,50", - прогнозирует Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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