Вероятно плавное снижение цены нефти до $53/барр. - ПСБ

Вероятно плавное снижение цены нефти до $53/барр. Brent на фоне возобновивших пессимистичных настроений, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть Brent снижаются, несмотря на сильное сокращение запасов сырой нефти в США. Давление на цены оказывают крепкий доллар и возобновившиеся опасения по спросу из-за ограничений поездок и задержек с вакцинами от коронавируса. Статистика от Минэнерго США показала неожиданное сокращение запасов сырой нефти на 10 млн барр., до минимумов с марта 2020 г., вызванное сильным падением импорта. Запасы бензинов выросли на 2,5 млн барр., дистиллятов - упали на 0,8 млн барр.", - отмечает Крылова.

Тем не менее, внимание инвесторов переключается на ситуацию со спросом, восстановление которого крайне неустойчиво, особенно в еврозоне, где наблюдается падение трафика и серьёзное отставание от других стран (США, Великобритания) с поставкой вакцин. Все это, по мнению аналитика ПСБ, создает угрозы для двойной рецессии в регионе. На фоне возобновивших пессимистичных настроений эксперт банка рассчитывает на возврат Brent в диапазон 50-55 долл./барр. и плавное сползание к 53 долл./барр.

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