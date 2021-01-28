Российские фондовые индексы, скорее всего, продолжат нисходящее движение - "Велес Капитал"

Российские фондовые индексы, скорее всего, продолжат нисходящее движение в четверг утром ввиду отсутствия веских поводов для завершения коррекционных продаж, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС стремятся к нижним полосам Боллинджера дневного графика на 3260 и 1370 пунктах соответственно, у которых будет решаться в том числе судьба среднесрочного тренда. На данный момент рынок сохраняет как минимум потенциал краткосрочного снижения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3260-3400 пунктов", - пишет аналитик Елена Кожухова.

Также эксперт отмечает, что в четверг будет опубликован блок важной статистики по экономике США, который может непосредственно повлиять на настроения. В остальном российский рынок остается в ожидании санкционных новостей и получает поддержку разве что от роста некоторых акций потребительского и электроэнергетических секторов, указывает Кожухова.

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