Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающейся нефти и уходе инвесторов от риска

Москва. 28 января. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью, снижением интереса инвесторов к риску и из-за санкционных угроз.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,83-75,92 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,85 руб./$1 (+0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Вскоре после этого доллар преодолел отметку 76 руб./$1 впервые с 1 декабря. Евро подешевел до 91,8 руб./EUR1 (-4,5 копейки). Следом евро развернулся вверх и преодолел отметку 92 руб./EUR1 впервые с 5 января. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,89 копейки к уровню закрытия среды, до 83,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 81,25 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 57,64 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне общего ухода трейдеров от риска после заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Давление на рубль также оказывают падение нефти и санкционные риски.

Американский ЦБ отметил замедление темпов восстановления экономической активности и занятости в США из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19. Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), распространенном по итогам заседания.

ФРС делает осторожные прогнозы на следующие несколько месяцев в связи с медленными темпами вакцинации. "Мы думаем, нам предстоит борьба. Пандемия по-прежнему создает серьезные риски для экономики", - заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Федрезерв оставил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания. Центробанк также подтвердил, что сохранит объемы выкупа активов на уровне не менее $120 млрд в месяц, "пока не будет существенного прогресса в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Как сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас, ЕС обсудит санкции в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным в феврале. Министр иностранных дел Греции в интервью Euronews заявил, что страны ЕС согласились обсудить вопрос введения санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным в феврале.

"Мы согласились с позицией подавляющего большинства государств-членов, выраженной Жозепом Боррелем (глава европейской дипломатии - ИФ), что мы должны дать шанс России пересмотреть этот вопрос. И через 30 дней мы снова его обсудим. Вот где мы находимся (по данному вопросу - ИФ)", - заявил Дендиас.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон не исключает каких-либо ответных мер в отношении РФ из-за Навального. Однако, по его словам, администрация хотела бы завершить анализ обстановки. Блинкен также подчеркнул, что ситуация вокруг Навального, как и общее состояние прав человека в России, вызывает беспокойство у Вашингтона.

Кроме того, он напомнил, что президент США Джо Байден ранее распорядился изучить информацию о возможной роли РФ в таких событиях, как хакерская атаки на Solar Winds, вмешательство в выборы в США 2020 года, выплата вознаграждений за нападения на военных США в Афганистане.

Цены на нефть опускаются в среду в связи с ожиданиями снижения спроса на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и действующих ограничительных мер. Ухудшение прогнозов спроса нивелирует поддержку, которую оказали рынку опубликованные накануне данные о снижении запасов нефти в США, пишет Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК в четверг уменьшилась на 0,79% - до $55,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,78% - до $52,44 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованного накануне. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей.