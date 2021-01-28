Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,7-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,7-76,0 руб./$1 и и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Начав день с укрепления к доллару и евро за счет роста нефтяных котировок, к вечеру отечественная валюта растеряла набранные позиции и демонстрировала ослабление. Рубль снижался к доллару и евро вслед за их динамикой на рынке Forex. После публикации данных Министерства энергетики США о снижении коммерческих запасов нефти в стране на более чем 5 млн баррелей нефтяные котировки прибавили около 1%. Инвесторы по-прежнему пристально наблюдают за динамикой коронавируса в мире и темпами вакцинации, также значимым фактором для рынков станут решения ФРС после заседания в среду. Для российской валюты тема геополитических рисков и возможных новых санкций пока не снимается", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,75% и составила 56,06 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI прибавила 1,08% и составила 53,18 долларов за баррель.

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