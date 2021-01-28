Утренние прогнозы: торги акциями в четверг начнутся со снижения

Аналитики полагают, что негативный внешний фон, сложившийся к началу торгов четверга, обусловит их негативный старт, индекс Мосбиржи продолжит откатываться к 3300п.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи за среду потерял 1,4%, причем обороты торгов возросли, что говорит о том, что идут реальные сильные продажи акций. Рублевый индикатор рынка закрылся на отметке 3343,6 пункта. Поддержка располагается в районе 3300 пунктов. С учетом вечерней сессии и утреннего снижения в четверг американских фьючерсов еще на треть процента, можно ожидать, что индекс Мосбиржи начнет "штурмовать" поддержку. И далеко не факт, что она устоит. В этом случае можно ожидать снижения индекса еще на 100 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть и промышленные металлы торгуются в минусе. Азиатские индексы снижаются. Индекс доллара торгуется в плюсе около 0,1% выше отметки 90,70 пунктов. CAD, NZD и AUD теряли от 0,25% до 0,4% против доллара США. Главными темами остаются опасения, что ФРС не будет расширять свою количественную программу, а в Конгрессе начнёт буксовать пакет "спасения Америки" за $1,9 трлн, или вовсе выльется в политический кризис. Также расширение карантинных мер в Европе и Азии угрожает очередным спадом потребления сырьевых ресурсов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Рост оборотов на снижении в среду является негативным сигналом, риски продолжения коррекции на рынке акций РФ сохраняются. Дальнейшие перспективы сильно завязаны на динамике западных площадок. Именно внешний фон способен обеспечить еще более глубокую коррекцию. В частности, если произойдет уверенное закрепление одной-двух сессий ниже 3320 пунктов по индексу Мосбиржи, то следующая важная область поддержки сместится сразу в район 3175-3190 пунктов. Это еще на 4,3-4,8% ниже текущих значений. Реализация сценария с такой просадкой - повод для наращивания длинных позиций в российских акциях".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В четверг, учитывая сохранение негативных настроений на мировых рынках, индекс Мосбиржи может продолжить откатываться в направлении 3300 пунктов. Риски развития коррекции и ухода индекса Мосбиржи на более низкие уровни остаются высокими".

"Атон": "Отечественный рынок акций откроет торговую сессию в четверг в красной зоне - снижение составит 1%.