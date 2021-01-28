28 января 2021 года 09:54
Утренние прогнозы: торги акциями в четверг начнутся со снижения
Аналитики полагают, что негативный внешний фон, сложившийся к началу торгов четверга, обусловит их негативный старт, индекс Мосбиржи продолжит откатываться к 3300п.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи за среду потерял 1,4%, причем обороты торгов возросли, что говорит о том, что идут реальные сильные продажи акций. Рублевый индикатор рынка закрылся на отметке 3343,6 пункта. Поддержка располагается в районе 3300 пунктов. С учетом вечерней сессии и утреннего снижения в четверг американских фьючерсов еще на треть процента, можно ожидать, что индекс Мосбиржи начнет "штурмовать" поддержку. И далеко не факт, что она устоит. В этом случае можно ожидать снижения индекса еще на 100 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть и промышленные металлы торгуются в минусе. Азиатские индексы снижаются. Индекс доллара торгуется в плюсе около 0,1% выше отметки 90,70 пунктов. CAD, NZD и AUD теряли от 0,25% до 0,4% против доллара США. Главными темами остаются опасения, что ФРС не будет расширять свою количественную программу, а в Конгрессе начнёт буксовать пакет "спасения Америки" за $1,9 трлн, или вовсе выльется в политический кризис. Также расширение карантинных мер в Европе и Азии угрожает очередным спадом потребления сырьевых ресурсов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Рост оборотов на снижении в среду является негативным сигналом, риски продолжения коррекции на рынке акций РФ сохраняются. Дальнейшие перспективы сильно завязаны на динамике западных площадок. Именно внешний фон способен обеспечить еще более глубокую коррекцию. В частности, если произойдет уверенное закрепление одной-двух сессий ниже 3320 пунктов по индексу Мосбиржи, то следующая важная область поддержки сместится сразу в район 3175-3190 пунктов. Это еще на 4,3-4,8% ниже текущих значений. Реализация сценария с такой просадкой - повод для наращивания длинных позиций в российских акциях".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В четверг, учитывая сохранение негативных настроений на мировых рынках, индекс Мосбиржи может продолжить откатываться в направлении 3300 пунктов. Риски развития коррекции и ухода индекса Мосбиржи на более низкие уровни остаются высокими".
"Атон": "Отечественный рынок акций откроет торговую сессию в четверг в красной зоне - снижение составит 1%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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28 января 2021 года 17:32
Направление движения фондовых индексов на рынке РФ зависит от геополитического фона, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в четверг оставались в минусе, но отступили от района важных поддержек в виде нижних полос... читать дальше
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28 января 2021 года 17:11
Вероятное восстановление экономики США должно привести к некоторому снижению цен на золото и серебро в течение текущего года, говорится в комментарии Julius Baer.
"Несмотря на то, что рынки золота и серебра в последнее время очень внимательно следили за перспективами роста, заседание ФРС не смогло... читать дальше
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28 января 2021 года 16:33
Возможно снижение цены на золото до уровня $1818 за тройскую унцию, говорится в комментарии Sber CIB.
"На наш взгляд, сейчас, когда рынок уже пробил поддержку на уровне $1840 за тройскую унцию, вполне возможно снижение цен на золото до $1818 за тройскую унцию. Если цены опустятся ниже, это создаст... читать дальше
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28 января 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 34,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 31,3 руб., потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 29,7 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"С нашей точки зрения, высока вероятность... читать дальше
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28 января 2021 года 15:35
Индекс S&P 500, вероятно, протестирует вверх отметку 3700 пунктов и попробует завершить торговую сессию в четверг выше указанного уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Технически S&P 500 все еще склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе,... читать дальше
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28 января 2021 года 12:31
Рынок акций США, вероятно, продолжит коррекцию вниз в четверг, предполагает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой
"Инвесторы в США объясняют продажи в акциях задержкой с принятием бюджетных стимулов и слабыми финотчетами крупных компаний. Однако если открыть календарь самих... читать дальше
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28 января 2021 года 12:08
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целевым ориентиром 2550 руб., потенциал роста составляет 28,2%, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Бумаги Mail.ru Group отстают от технологичного сектора и от рынка в целом. Котировки компании после включения в индекс MSCI Russia... читать дальше
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28 января 2021 года 11:51
Москва. 28 января. Рынок акций РФ утром в четверг ощутимо просел вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent просела к $55 за баррель) после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США; откат индекса Мосбиржи сдерживается ослаблением рубля, при этом лидируют в снижении АДР Ozon. читать дальше
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28 января 2021 года 11:31
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76-76,5руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.
"Рубль в среду потерял около 1% на росте доллара, волатильность нефти также не добавляла уверенности, хотя цены выше $55/барр. по-прежнему... читать дальше
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28 января 2021 года 11:19
Индекс S&P 500, вероятно, снизится к уровням 3715-3725 пунктов уже в ближайшей перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
Более 2,5% потерял американский индекс S&P 500 на торгах в среду, констатирует аналитик. Реакция рынка акций на итоги заседания ФРС негативная, так как особых... читать дальше
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28 января 2021 года 10:43
Российские фондовые индексы, скорее всего, продолжат нисходящее движение в четверг утром ввиду отсутствия веских поводов для завершения коррекционных продаж, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
"Индексы Мосбиржи и РТС стремятся к нижним полосам Боллинджера дневного... читать дальше
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28 января 2021 года 10:32
Москва. 28 января. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью, снижением интереса инвесторов к риску и из-за санкционных угроз. читать дальше
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28 января 2021 года 10:28
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,7-76,0 руб./$1 и и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Начав день с укрепления к доллару и евро за счет... читать дальше
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28 января 2021 года 10:17
Цена нефти марки Brent в четверг, вероятно, продолжит снижение на фоне глобального ослабления интереса к риску, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
По мнению аналитиков Sber CIB, цена нефти марки Brent в четверг, вероятно, продолжит снижение на фоне глобального ослабления интереса к... читать дальше
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28 января 2021 года 09:57
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционные результаты российских компаний и макростатистика:
- "Полюс", "ФосАгро" опубликуют операционные результаты;
- Ежемесячные макроэкономические показатели России будут... читать дальше
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