Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75-77,5 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75-77,5 руб./$1 в ближайшие сессии, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Несмотря на сложившийся в четверг утром негативный внешний фон, в начале сессии ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, а его снижение сдержит желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в российской валюте. В результате пара доллар/рубль удержит позиции чуть ниже 76 руб./$1. Однако в дальнейшем на ухудшении внешней конъюнктуры доллар может продолжить восходящую динамику и выйти в верхнюю половину диапазона 75-77,5 руб./$1. Данный коридор, на наш взгляд, остается актуальным для американской валюты на ближайшие сессии", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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