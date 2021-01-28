Возможно снижение котировок нефти к $52,5-53/барр. - BCS Express

Возможно снижение котировок нефти марки Brent к уровням $52,5-53 за баррель в рамках коррекции, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Аналитик отмечает, что на фоне публикации статистики от Управления энергетической информации США (EIA) котировки подскочили в среду, однако дальнейшее ухудшение настроений на мировых площадках, связанное с разочарованием по итогам заседания ФРС 27 января, оказало давление на нефть и не позволило закрыть торги в уверенном плюсе.

"Фьючерсы на нефть марки Brent остаются возле прежних уровней. Консолидация длится уже около недели, причем отклонения от диапазона $55,5-56 за баррель достаточно быстро нивелируются рынком. С учетом того, что консолидация наблюдается после отката от максимумов, техническая картина располагает к развитию более глубокой коррекции. Можно предположить цель в районе $52,5-53 за баррель", - пишет Галактионов.

Администрация Байдена в среду приостановила заключение новых договоров аренды на федеральные земли для добычи нефти и газа, а также сократила субсидии на ископаемое топливо, констатирует эксперт инвесткомпании (на федеральных землях добывается около 22% американской нефти и 12% газа). При этом доля предприятий, работающих на этих землях, в выбросах углекислого газа составляет почти 25%. "Это делает ограничение добычи на федеральных землях важной целью экологической программы Байдена. Пока не до конца понятно, насколько сильным в действительности может быть давление на отрасль. Однако такой сдерживающий фактор еще больше снижает риски возобновления экспансии сланцевой промышленности и избытка предложения сланцевой нефти. Для цен на нефть это позитив", - обращает внимание Галактионов.

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