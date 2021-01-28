.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Риски продолжения коррекции на рынке акций РФ сохраняются в четверг - BCS Express
.
28 января 2021 года 09:03
Риски продолжения коррекции на рынке акций РФ сохраняются в четверг - BCS Express
Риски продолжения коррекции на российском рынке акций сохраняются в четверг, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Рост оборотов на снижении в среду является негативным сигналом, риски продолжения коррекции на рынке акций РФ сохраняются. Дальнейшие перспективы сильно завязаны на динамике западных площадок. Именно внешний фон способен обеспечить еще более глубокую коррекцию. В частности, если произойдет уверенное закрепление одной-двух сессий ниже 3320 пунктов по индексу Мосбиржи, то следующая важная область поддержки сместится сразу в район 3175-3190 пунктов. Это еще на 4,3-4,8% ниже текущих значений. Реализация сценария с такой просадкой - повод для наращивания длинных позиций в российских акциях", - указывает Карпунин в комментарии инвесткомпании. Хуже остальных в среду выглядели акции "металлургов" и нефтегазового сектора, констатирует аналитикBCS Express - это как раз эффект того, что именно представители этих секторов являются наиболее ликвидными, отмечает Карпунин. В целом же, полагает он, бумаги экспортеров вскоре могут начать выглядеть сильнее индекса за счет поддержки со стороны валютного фактора. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
28 января 2021 года 17:32
Направление движения фондовых индексов на рынке РФ зависит от геополитического фона - "Велес Капитал"
Направление движения фондовых индексов на рынке РФ зависит от геополитического фона, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в четверг оставались в минусе, но отступили от района важных поддержек в виде нижних полос... читать дальше
.28 января 2021 года 17:11
Вероятное восстановление экономики США должно привести к некоторому снижению цен на золото и серебро в течение текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "Несмотря на то, что рынки золота и серебра в последнее время очень внимательно следили за перспективами роста, заседание ФРС не смогло... читать дальше
.28 января 2021 года 16:33
Возможно снижение цены на золото до уровня $1818 за тройскую унцию, говорится в комментарии Sber CIB. "На наш взгляд, сейчас, когда рынок уже пробил поддержку на уровне $1840 за тройскую унцию, вполне возможно снижение цен на золото до $1818 за тройскую унцию. Если цены опустятся ниже, это создаст... читать дальше
.28 января 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 34,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 31,3 руб., потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 29,7 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "С нашей точки зрения, высока вероятность... читать дальше
.28 января 2021 года 15:35
Индекс S&P 500, вероятно, протестирует вверх отметку 3700 пунктов и попробует завершить торговую сессию в четверг выше указанного уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 все еще склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе,... читать дальше
.28 января 2021 года 12:31
Рынок акций США, вероятно, продолжит коррекцию вниз в четверг, предполагает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой "Инвесторы в США объясняют продажи в акциях задержкой с принятием бюджетных стимулов и слабыми финотчетами крупных компаний. Однако если открыть календарь самих... читать дальше
.28 января 2021 года 12:08
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целевым ориентиром 2550 руб., потенциал роста составляет 28,2%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Бумаги Mail.ru Group отстают от технологичного сектора и от рынка в целом. Котировки компании после включения в индекс MSCI Russia... читать дальше
.28 января 2021 года 11:51
Рынок акций РФ утром просел во главе с АДР Ozon вслед за миром, ослабление рубля сдерживает МосБиржу
Москва. 28 января. Рынок акций РФ утром в четверг ощутимо просел вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent просела к $55 за баррель) после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США; откат индекса Мосбиржи сдерживается ослаблением рубля, при этом лидируют в снижении АДР Ozon. читать дальше
.28 января 2021 года 11:31
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76-76,5руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. "Рубль в среду потерял около 1% на росте доллара, волатильность нефти также не добавляла уверенности, хотя цены выше $55/барр. по-прежнему... читать дальше
.28 января 2021 года 11:19
Индекс S&P 500, вероятно, снизится к уровням 3715-3725 пунктов уже в ближайшей перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Более 2,5% потерял американский индекс S&P 500 на торгах в среду, констатирует аналитик. Реакция рынка акций на итоги заседания ФРС негативная, так как особых... читать дальше
.28 января 2021 года 10:43
Российские фондовые индексы, скорее всего, продолжат нисходящее движение в четверг утром ввиду отсутствия веских поводов для завершения коррекционных продаж, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС стремятся к нижним полосам Боллинджера дневного... читать дальше
.28 января 2021 года 10:32
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающейся нефти и уходе инвесторов от риска
Москва. 28 января. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью, снижением интереса инвесторов к риску и из-за санкционных угроз. читать дальше
.28 января 2021 года 10:28
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,7-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,7-76,0 руб./$1 и и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Начав день с укрепления к доллару и евро за счет... читать дальше
.28 января 2021 года 10:17
Цена нефти марки Brent в четверг, вероятно, продолжит снижение на фоне глобального ослабления интереса к риску, говорится в аналитическом материале Sber CIB. По мнению аналитиков Sber CIB, цена нефти марки Brent в четверг, вероятно, продолжит снижение на фоне глобального ослабления интереса к... читать дальше
.28 января 2021 года 09:57
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционные результаты российских компаний и макростатистика: - "Полюс", "ФосАгро" опубликуют операционные результаты; - Ежемесячные макроэкономические показатели России будут... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.