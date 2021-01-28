Риски продолжения коррекции на рынке акций РФ сохраняются в четверг - BCS Express

Риски продолжения коррекции на российском рынке акций сохраняются в четверг, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рост оборотов на снижении в среду является негативным сигналом, риски продолжения коррекции на рынке акций РФ сохраняются. Дальнейшие перспективы сильно завязаны на динамике западных площадок. Именно внешний фон способен обеспечить еще более глубокую коррекцию. В частности, если произойдет уверенное закрепление одной-двух сессий ниже 3320 пунктов по индексу Мосбиржи, то следующая важная область поддержки сместится сразу в район 3175-3190 пунктов. Это еще на 4,3-4,8% ниже текущих значений. Реализация сценария с такой просадкой - повод для наращивания длинных позиций в российских акциях", - указывает Карпунин в комментарии инвесткомпании.

Хуже остальных в среду выглядели акции "металлургов" и нефтегазового сектора, констатирует аналитикBCS Express - это как раз эффект того, что именно представители этих секторов являются наиболее ликвидными, отмечает Карпунин. В целом же, полагает он, бумаги экспортеров вскоре могут начать выглядеть сильнее индекса за счет поддержки со стороны валютного фактора.

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