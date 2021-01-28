Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 28 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовый рынок США заметно упал по итогам торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом дневное падение индикатора Dow Jones стало максимальным с 28 октября, S&P 500 также снизился на максимум с конца октября.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в US Treasuries не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что новые штаммы коронавируса усиливают экономическую неопределенность. Однако он отметил, что экономическое восстановление США было уверенным, а угрозы для финансовой стабильности в данный момент умеренные.

Тем временем число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 100 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено более 25 млн инфицированных COVID-19, а также зафиксировано более 425 тыс. летальных исходов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг вслед за американским фондовым рынком. Трейдеры ждут публикации отчетности компаний, чтобы оценить, как пандемия коронавируса сказывается на их показателях. При этом темпы вакцинации в Азии отстают от западных: за пределами Китая, который разработал собственную вакцину, иммунизация еще не началась в полном объеме, хотя большинство стран в регионе уже одобрили применение вакцин или близки к этому.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,55%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,6%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 2%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,9%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду в связи с ожиданиями снижения спроса на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и действующих ограничительных мер. Ухудшение прогнозов спроса нивелирует поддержку, которую оказали рынку опубликованные накануне данные о снижении запасов нефти в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $55,14 за баррель, что на 0,7% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,49 за баррель, что на 0,68% ниже уровня на закрытие рынка в среду. Накануне фьючерсы выросли в цене на 0,5% - до $52,85 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованного накануне. Товарные запасы бензина выросли на 2,47 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 815 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Они также ожидали увеличения запасов бензина на 1,2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,883 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,588 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 января вырос на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню (в основном за счет заметного повышения стоимости облигаций "Транснефть-001Р-13") и составил 110,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,16%, поднявшись до 723,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+6,07%), "Роснефть-002Р-05" (+0,35%) и "МТС-001P-12" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,73%), "Газпромбанк БО-16" (-0,34%) и "ВЭБ.РФ-001Р-21" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Автоэкспресс" (Новосибирск) завершило размещение 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 160 млн рублей. Размещение прошло по закрытой подписке. Среди потенциальных приобретателей Экспобанк и его клиенты. Ставки 2-4-го купонов установлены на уровне 9,5% годовых, купоны квартальные.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) во второй декаде февраля проведет сбор заявок на 3-летние бонды серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. В предыдущий раз эмитент размещал 3-летние облигации серии БО-П08 объемом 6 млрд рублей в начале марта прошлого года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,3% годовых. Объем выпуска в ходе премаркетинга озвучивался как "не менее 3 млрд рублей". По итогам сбора заявок спрос на облигации превысил первоначально анонсированный объем эмиссии более чем в два раза.

Кроме того, ГК "Самолет" установила ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П05 в размере 7,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 280 млн рублей прошло в августе 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Купоны квартальные. По бондам 12 февраля предстоит оферта.