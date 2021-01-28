.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в декабре замедлилось до 0,2% - Росстат
В декабре снижение промпроизводства в РФ замедлилось до 0,2% после падения на 1,5% в ноябре. В 2020 году промпроизводство снизилось на 2,9%. Данные оказались значительно лучше ожиданий экономистов
 
Безработица в России по итогам 2020 года составила 5,9%
Количество безработных в РФ с августа снизилось с 4,8 млн до 4,4 млн человек, заявил министр туда и соцзащиты РФ Антон Котяков на совещании у президента с членами правительства. По его словам, для восстановления рынка труда до конца года необходимо...
 
Арбитражные управляющие критикуют законопроект о банкротстве
Объединение арбитражных управляющих выступило с критикой проекта Минэкономразвития о масштабной реформе банкротства, пишет "Коммерсант" 22 января Национальный союз профессионалов антикризисного управления (НСПАУ, нацобъединение, куда входит более...
 
Потери инфраструктурных отраслей приближаются к 2 трлн руб.
Потери инфраструктурных отраслей РФ в результате пандемии коронавируса в 2020 году составили 1,93 трлн руб., или порядка 12,8% годовой выручки, оценивает InfraOne Research. Более половины потерь пришлось на период первой волны заболеваний:...
 
28 января 2021 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 28 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовый рынок США заметно упал по итогам торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом дневное падение индикатора Dow Jones стало максимальным с 28 октября, S&P 500 также снизился на максимум с конца октября.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в US Treasuries не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что новые штаммы коронавируса усиливают экономическую неопределенность. Однако он отметил, что экономическое восстановление США было уверенным, а угрозы для финансовой стабильности в данный момент умеренные.

Тем временем число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 100 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено более 25 млн инфицированных COVID-19, а также зафиксировано более 425 тыс. летальных исходов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг вслед за американским фондовым рынком. Трейдеры ждут публикации отчетности компаний, чтобы оценить, как пандемия коронавируса сказывается на их показателях. При этом темпы вакцинации в Азии отстают от западных: за пределами Китая, который разработал собственную вакцину, иммунизация еще не началась в полном объеме, хотя большинство стран в регионе уже одобрили применение вакцин или близки к этому.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,55%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,6%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 2%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,9%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду в связи с ожиданиями снижения спроса на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и действующих ограничительных мер. Ухудшение прогнозов спроса нивелирует поддержку, которую оказали рынку опубликованные накануне данные о снижении запасов нефти в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $55,14 за баррель, что на 0,7% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,49 за баррель, что на 0,68% ниже уровня на закрытие рынка в среду. Накануне фьючерсы выросли в цене на 0,5% - до $52,85 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованного накануне. Товарные запасы бензина выросли на 2,47 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 815 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Они также ожидали увеличения запасов бензина на 1,2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,883 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,588 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 января вырос на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню (в основном за счет заметного повышения стоимости облигаций "Транснефть-001Р-13") и составил 110,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,16%, поднявшись до 723,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+6,07%), "Роснефть-002Р-05" (+0,35%) и "МТС-001P-12" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,73%), "Газпромбанк БО-16" (-0,34%) и "ВЭБ.РФ-001Р-21" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Автоэкспресс" (Новосибирск) завершило размещение 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 160 млн рублей. Размещение прошло по закрытой подписке. Среди потенциальных приобретателей Экспобанк и его клиенты. Ставки 2-4-го купонов установлены на уровне 9,5% годовых, купоны квартальные.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) во второй декаде февраля проведет сбор заявок на 3-летние бонды серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. В предыдущий раз эмитент размещал 3-летние облигации серии БО-П08 объемом 6 млрд рублей в начале марта прошлого года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,3% годовых. Объем выпуска в ходе премаркетинга озвучивался как "не менее 3 млрд рублей". По итогам сбора заявок спрос на облигации превысил первоначально анонсированный объем эмиссии более чем в два раза.

Кроме того, ГК "Самолет" установила ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П05 в размере 7,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 280 млн рублей прошло в августе 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Купоны квартальные. По бондам 12 февраля предстоит оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 января 2021 года 17:32
Направление движения фондовых индексов на рынке РФ зависит от геополитического фона - "Велес Капитал"
Направление движения фондовых индексов на рынке РФ зависит от геополитического фона, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в четверг оставались в минусе, но отступили от района важных поддержек в виде нижних полос...    читать дальше
.
28 января 2021 года 17:11
Вероятно снижение цен на золото и серебро в течение текущего года - Julius Baer
Вероятное восстановление экономики США должно привести к некоторому снижению цен на золото и серебро в течение текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "Несмотря на то, что рынки золота и серебра в последнее время очень внимательно следили за перспективами роста, заседание ФРС не смогло...    читать дальше
.
28 января 2021 года 16:33
Возможно снижение цены золота до $1818/унц. - Sber CIB
Возможно снижение цены на золото до уровня $1818 за тройскую унцию, говорится в комментарии Sber CIB. "На наш взгляд, сейчас, когда рынок уже пробил поддержку на уровне $1840 за тройскую унцию, вполне возможно снижение цен на золото до $1818 за тройскую унцию. Если цены опустятся ниже, это создаст...    читать дальше
.
28 января 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Системы" с целью 34,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 34,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 31,3 руб., потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 29,7 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "С нашей точки зрения, высока вероятность...    читать дальше
.
28 января 2021 года 15:35
Индекс S&P 500, вероятно, протестирует вверх отметку 3700 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, вероятно, протестирует вверх отметку 3700 пунктов и попробует завершить торговую сессию в четверг выше указанного уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 все еще склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе,...    читать дальше
.
28 января 2021 года 12:31
Рынок акций США, вероятно, продолжит коррекцию вниз в четверг - "ЛОКО-Инвест"
Рынок акций США, вероятно, продолжит коррекцию вниз в четверг, предполагает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой "Инвесторы в США объясняют продажи в акциях задержкой с принятием бюджетных стимулов и слабыми финотчетами крупных компаний. Однако если открыть календарь самих...    читать дальше
.
28 января 2021 года 12:08
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать GDR Mail.ru с целевым ориентиром 2550 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целевым ориентиром 2550 руб., потенциал роста составляет 28,2%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Бумаги Mail.ru Group отстают от технологичного сектора и от рынка в целом. Котировки компании после включения в индекс MSCI Russia...    читать дальше
.
28 января 2021 года 11:51
Рынок акций РФ утром просел во главе с АДР Ozon вслед за миром, ослабление рубля сдерживает МосБиржу
Москва. 28 января. Рынок акций РФ утром в четверг ощутимо просел вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent просела к $55 за баррель) после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США; откат индекса Мосбиржи сдерживается ослаблением рубля, при этом лидируют в снижении АДР Ozon.    читать дальше
.
28 января 2021 года 11:31
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76-76,5руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76-76,5руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. "Рубль в среду потерял около 1% на росте доллара, волатильность нефти также не добавляла уверенности, хотя цены выше $55/барр. по-прежнему...    читать дальше
.
28 января 2021 года 11:19
Индекс S&P 500, вероятно, снизится к 3715-3725 пунктам в ближайшей перспективе - BCS Express
Индекс S&P 500, вероятно, снизится к уровням 3715-3725 пунктов уже в ближайшей перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Более 2,5% потерял американский индекс S&P 500 на торгах в среду, констатирует аналитик. Реакция рынка акций на итоги заседания ФРС негативная, так как особых...    читать дальше
.
28 января 2021 года 10:43
Российские фондовые индексы, скорее всего, продолжат нисходящее движение - "Велес Капитал"
Российские фондовые индексы, скорее всего, продолжат нисходящее движение в четверг утром ввиду отсутствия веских поводов для завершения коррекционных продаж, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС стремятся к нижним полосам Боллинджера дневного...    читать дальше
.
28 января 2021 года 10:32
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне снижающейся нефти и уходе инвесторов от риска
Москва. 28 января. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью, снижением интереса инвесторов к риску и из-за санкционных угроз.    читать дальше
.
28 января 2021 года 10:28
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,7-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,7-76,0 руб./$1 и и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Начав день с укрепления к доллару и евро за счет...    читать дальше
.
28 января 2021 года 10:17
Цена нефти, вероятно, продолжит снижение в четверг - Sber CIB
Цена нефти марки Brent в четверг, вероятно, продолжит снижение на фоне глобального ослабления интереса к риску, говорится в аналитическом материале Sber CIB. По мнению аналитиков Sber CIB, цена нефти марки Brent в четверг, вероятно, продолжит снижение на фоне глобального ослабления интереса к...    читать дальше
.
28 января 2021 года 09:57
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционные результаты российских компаний и макростатистика: - "Полюс", "ФосАгро" опубликуют операционные результаты; - Ежемесячные макроэкономические показатели России будут...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.