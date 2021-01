Brent - $55,45 за баррель

Фондовый рынок США заметно опустился по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР снижаются в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг.

Фондовый рынок США заметно опустился по итогам торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом дневное падение индикатора Dow Jones стало максимальным с 28 октября, отмечает CNBC. S&P 500 также снизился на максимум с конца октября.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что новые штаммы коронавируса усиливают экономическую неопределенность, сообщает MarketWatch. Однако он отметил, что экономическое восстановление США было уверенным, а угрозы для финансовой стабильности в данный момент умеренные.

Тем временем число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 100 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено более 25 млн инфицированных COVID-19, а также зафиксировано более 425 тыс. летальных исходов.

Согласно опубликованным в среду данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в декабре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,2% в ноябре. Рост показателя наблюдался восьмой месяц подряд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 0,9%.

Котировки акций Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. подскочили на 43,5%, несмотря на то что за последние два дня четыре аналитика понизили свои рекомендации для акций владельца американской сети розничных магазинов мебели, отмечает Barron's.

Акции американской сети магазинов видеоигр GameStop Corp. продолжили сильно дорожать, прибавив 133,1%. За последний месяц капитализация компании выросла почти в восемнадцать раз. Как отмечает CNBC, скачок акций компании был спровоцирован группой инвесторов, которые объединились на платформе Reddit против хедж-фондов, играющих на понижение. Melvin Capital во вторник закрыл короткие позиции по акциям GameStop, понеся существенные потери, сообщает телеканал.

Инвесторы также оценивали очередную порцию корпоративной отчетности.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,3%. Компания во втором финансовом квартале впервые получила выручку выше $40 млрд и чистую прибыль больше $15 млрд. При этом результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций Boeing Co. (SPB: BA) снизились на 4,1%. Американский авиастроительный концерн в четвертом квартале увеличил чистый убыток до $8,44 млрд с $1,01 млрд годом ранее. Скорректированный убыток в расчете на акцию оказался больше прогноза аналитиков.

В то же время, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) в среду разрешило возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в Европе.

Цена бумаг Starbucks Corp. (SPB: SBUX) упала на 6,5%. Американская компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в первом квартале 2021 финансового года снизила чистую прибыль почти на 30% из-за сокращения часов работы торговых точек, снижения их посещаемости, а также приостановки работы некоторых заведений.

Акции AT&T Inc. (SPB: T) потеряли в цене 2,1%. Телекоммуникационная и медиакомпания в четвертом квартале 2020 года получила чистый убыток, однако ее скорректированная прибыль и выручка оказались выше прогнозов.

Стоимость бумаг Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. упала на 6,2%, хотя американский производитель микрочипов в четвертом квартале впервые получил выручку выше $3 млрд, при этом финансовые показатели компании и прогноз превзошли ожидания.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 632,95 пункта (2,05%) и составил 30304,09 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 98,8 пункта (2,57%) - до 3750,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 355,47 пункта (2,61%) и составил 13270,6 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг вслед за американским фондовым рынком.

Трейдеры ждут публикации отчетности компаний, чтобы оценить, как пандемия коронавируса сказывается на их показателях, пишет MarketWatch.

Темпы вакцинации в Азии отстают от западных: за пределами Китая, который разработал собственную вакцину, иммунизация еще не началась в полном объеме, хотя большинство стран в регионе уже одобрили применение вакцин или близки к этому.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,5%.

Розничные продажи в Японии в декабре 2020 года снизились на 0,3% относительно того же месяца предыдущего года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics. По сравнению с ноябрем 2020 года продажи уменьшились на 0,8%.

Лидерами падения в Японии выступили акции CyberAgent Inc. (-9,9%), Advantest Corp. (-4,6%), Z Holdings Corp. (-4,6%).

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing потеряли в цене 0,3%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - 3,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,6%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 2%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дешевеют акции Techtronic Industries Co. (-7,7%), AIA Group Ltd. (-4,7%), Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-4,4%).

Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. теряют в цене 4,3%, бумаги онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. опускаются на 3%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1,9%.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,7%.

Индекс доверия бизнеса в производственном секторе Южной Кореи вырос до 85 пунктов в декабре 2020 года с 82 пунктов в ноябре. Показатель вне производственного сектора составил 68 пунктов по сравнению с 66 пунктами месяцем ранее.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 2,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,9%.

Наиболее значительно подешевели бумаги Western Areas Ltd. (-16,6%), IOOF Holdings Ltd. (-10,6%) и Xero Ltd. (-6,3%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 1,7% и на 2,9%.

Цены на нефть опускаются в четверг в связи с ожиданиями снижения спроса на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и действующих ограничительных мер.

Ухудшение прогнозов спроса нивелирует поддержку, которую оказали рынку опубликованные накануне данные о снижении запасов нефти в США, пишет Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $55,45 за баррель, что на $0,36 (0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 27 января эти контракты подешевели на $0,1 (0,2%) - до $55,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,53 за баррель, что на $0,32 (0,61%) ниже уровня на закрытие рынка в среду. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,24 (0,5%) - до $52,85 за баррель.

"Остается множество опасений в отношении перспектив спроса, - отмечает старший партнер Commodity Research Group Эндрю Лебоу. - Китайские власти призывают своих граждан отказаться от путешествий в период праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, являющийся самым активным туристическим сезоном года. Конечно же, это скажется на уровне спроса".

Дополнительным сигналом потенциального снижения спроса стало также резкое снижение трафика в Лос-Анджелесе за последний месяц из-за действующих в Калифорнии ограничительных мер.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны, опубликованного накануне. Товарные запасы бензина выросли на 2,47 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 815 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Они также ожидали увеличения запасов бензина на 1,2 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.