Рубль вечером продолжает заметно дешеветь к доллару и почти отыграл потери к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 27 января. Доллар уверенно дорожает, евро растерял весь рост первой половины дня и почти не меняется на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отыграл часть потерь, но продолжает дешеветь к бивалютной корзине в условиях возобновления активного роста доллара на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 75,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 51,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар поднимался вплотную к отметке 76 руб./$1 впервые с начала декабря. Евро стоил 91,42 руб./EUR1, подорожав на 3,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 30,01 копейки - до 82,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает заметно дешеветь к доллару и растерял почти весь рост к евро в условиях возобновления активного подъема американской валюты на глобальном рынке. Вечером в среду инвесторы находятся в ожидании итогов заседания ФРС США и судьбы предложенного президентом США Джозефом Байденом нового пакета стимулирования экономики.

Экономисты не прогнозируют, что руководство Федрезерва примет какие-либо важные решения на январском заседании, которое завершится в среду. Базовая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 0-0,25% годовых в ближайшие годы, и единственный момент, где возможны изменения в обозримом будущем, касается сроков программы выкупа активов.

Внимание трейдеров будет сосредоточено на том, как Федрезерв оценит последние новости, касающиеся экономики и перспектив ее восстановления, а также усиление инфляции, пишет MarketWatch. В середине января глава ФРС Джером Пауэлл заявлял о том, что экономика еще далека от достижения целей ЦБ. Говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о сокращении программы выкупа активов, пока слишком рано, сказал он. По его мнению, рынок труда США далек от полного восстановления.

Между тем, лидер сенатского демократического большинства Чак Шумер заявил, что президент США Байден вместе с демократами в Конгрессе намерены продвигать президентский план стимулирования американской экономики без поддержки республиканцев, если потребуется, сообщает Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, в среду рынки находятся под давлением, рисковые активы, большинство валют развивающихся экономик торгуются в красной зоне. "Распространение коронавируса обеспечивает рынок перманентным негативом, который выходит на первый план в отсутствие позитивных новостей. Согласование программы бюджетного стимулирования в США могло бы поддержать спрос на риск, но ряд неоднозначных пунктов законопроекта, которые могут столкнуться с сопротивлением со стороны республиканцев, ставят под сомнение сроки внедрения программы и ее итоговый состав. При этом лидер демократов в Сенате Чак Шумер анонсировал возможное применение специального бюджетного инструмента, позволяющего согласовать простым большинством, которым обладают демократы. Тем не менее, выраженной реакции на эту новость не последовало", - отмечает Кадулин.

По его словам, в ожидании итогов первого в этом году заседания ФРС США доллар дорожает на глобальном рынке, опасаясь ухудшения взгляда регулятора на перспективы экономики. "Вероятно, заседание будет проходным, поэтому наибольший интерес будет представлять тональность сопроводительного письма и пресс-конференции Пауэлла. Глава ФРС, скорее всего, продолжит придерживаться позиции о преждевременности разговоров о сворачивании монетарных стимулов, хоть и отметит перспективы восстановления экономической активности во втором полугодии на фоне вакцинации. Нельзя исключать и намеков на расширение стимулов в случае ухудшения ситуации. Мягкая риторика ФРС и готовность оказывать экономике поддержку столько, сколько понадобится, может улучшить восприятие рынком текущей ситуации, что вернет спрос рисковым активам и позволит закончить неделю на оптимистичной ноте", - говорит Кадулин.

Тем временем евро ускорил падение к доллару после комментариев члена совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клааса Кнота, который выразил обеспокоенность относительно обменного курса. Кнот, возглавляющий центробанк Нидерландов, сказал в интервью Bloomberg TV, что у ЕЦБ есть инструменты для противодействия укреплению евро в случае необходимости. По его словам, регулятор имеет возможности для дальнейшего снижения ставки по депозитам, если это потребуется для приближения к целевому показателю инфляции.

По итогам заседания на прошлой неделе ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки, а также объем экстренной программы выкупа активов. Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что возобновление роста заболеваемости COVID-19 и повторное введение ограничительных мер во многих странах еврозоны подрывает экономическую активность и создает риски для экономики в краткосрочной перспективе.

Вышедшие в среду данные макроэкономической статистики указывают, что темпы восстановления экономики еврозоны могут оказаться слабее, чем ожидалось. Так, доверие потребителей к экономике Германии может упасть в феврале до восьмимесячного минимума на фоне продления карантинных мер.

Опережающий индекс потребительского доверия в ФРГ, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, может опуститься до минус 15,6 пункта в следующем месяце, минимальной отметки с июня, с пересмотренных минус 7,5 пункта в январе. Экономисты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали значение показателя на уровне минус 7,9 пункта в феврале.

Индекс потребительского доверия к экономике Франции опустился в январе до 92 пунктов с 95 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Эксперты ожидали меньшего снижения показателя - до 94 пунктов. Показатель остается ниже среднего долгосрочного уровня в 100 пунктов с начала пандемии в марте 2020 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин и президент США Байден поговорили по телефону, и участники внутреннего валютного рынка оценивают "санкционную" составляющую разговора. Беседа состоялась по инициативе российской стороны, перед ней американский лидер проконсультировался с союзниками, сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на свои источники.

Байден сказал Путину, что США "будут защищать себя и примут меры, которые могут включать дальнейшие санкции, чтобы гарантировать, что Москва не будет действовать безнаказанно", пишет АР. Агентство отмечает, что "Байден твердо настроен на поддержку суверенитета Украины со стороны США, в то время как Россия поддерживает сепаратистов на востоке страны".

Президент США также поднял вопросы о приписываемых России кибератаках на американские ведомства, "выплатах талибам за убийства американцев в Афганистане, вмешательстве в американские выборы 2020 года, отравлении оппозиционера Навального и разгоне в выходные его сторонников", говорится в сообщении агентства.

"Негатив последних дней продолжает давить на рубль. После вчерашнего укрепления, сегодня рубль вернулся к отметке 75,9 руб./$1. Санкционная премия в курсе на данный момент умеренная, опасения ужесточения санкций на фоне последних политических событий пока не оправдываются. При этом вероятность новых санкций, имеющих реальный выраженный негативный эффект для экономики, на наш взгляд, остается низкой. На этом фоне рубль выглядит перепроданным, и может начать восстанавливать позиции уже после заседания ФРС", - подчеркивает Кадулин.

"Оценка геополитических рисков, с нашей точки зрения, не изменилась, несмотря на сообщения о переговорах Путина и Байдена, в том числе по наиболее чувствительным вопросам возможных кибератак со стороны РФ, отравления Навального, его ареста и последовавших митингов, а также перспектив разрешения украинского кризиса. (. . .) Угроза новых санкций была, есть и будет, но в рамках нашего базового сценария мы по-прежнему склоняемся к идее отсутствия каких-то серьезных секторальных ограничений. Поэтому да, их угроза будет сдерживать потенциал для укрепления рубля, но серьезного ослабления с текущих уровней без значимого ухудшения основных фундаментальных вводных мы не ожидаем", - говорит директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть эталонных марок снова начали повышаться в среду после публикации данных Минэнерго США, которые показали существенное снижение запасов нефти в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,75% - до $56,06 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,08% - до $53,18 за баррель.

Ранее оба контракта временно переходили к снижению в ходе торгов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,91 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на 1,7 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 января на 59,54 копейки, до 75,04 руб./$1, и уменьшил курс евро на 45,15 копейки, до 91,2186 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 5,49 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,3709 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 16,08 копейки и составил 75,5139 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 609,101 млн, из которых $732,186 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 876,915 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 28,59 копейки, до 91,3047 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 4,64 копейки и составил 91,5389 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR491,236 млн, из которых EUR128,136 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR363,1 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,61%. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,7% годовых, ставка на срок 3 месяца также осталась на прежнем уровне - 4,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 4,91% годовых.