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27 января 2021 года 19:31

Рынок акций РФ в среду ускорил коррекцию вниз, индекс РТС вернулся в прошлый год

Москва. 27 января. Рынок акций РФ в среду ускорил коррекционное снижение вслед за мировыми площадками в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании итогов заседания Федрезерва и решения вопроса по пакету стимулов в США, в конце торгов откат сдержала отскочившая вверх нефть на статистике Минэнерго США (Brent после падения ниже $55 за баррель отскочила обратно к $56); индекс РТС растерял остатки январского роста и достиг уровней конца декабря на фоне ослабления рубля, индекс МосБиржи просел в район 3340 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3343,62 пункта (-1,4%, минимум сессии - 3333,04 пункта), индекс РТС - 1393,02 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,7%.

Доллар вырос до 75,6 рубля (+0,52 рубля), золото просело до $1845,3 за тройскую унцию (-0,3%).

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на сессии Всемирного экономического форума по видеосвязи, заявил, что действующие в мире последние тридцать лет механизмы стимулирования экономического роста практически исчерпали себя, а механизм количественного смягчения раздувает финансовый пузырь и ведет к увеличению разрыва между реальной и виртуальной экономикой, что чревато непредсказуемыми потрясениями.

Подешевели АДР Ozon (MOEX: OZON) (-6%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Московской Биржи" (-0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%).

Подорожали ГДР Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (+0,9%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%).

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, из-за ухудшения внешнего фона в среду упали рубль и российские акции. Некоторое время поддержку глобальным рисковым активам оказывало устойчивое сокращение темпов распространения коронавируса в мире, однако этот драйве к вечеру среды исчерпался.

Утром неплохо росла нефть на фоне снижения ее запасов в США, однако затем рынок развернулся на фоне роста доллара, что также негативно сказалось и на других сырьевых товарах. Поздно вечером участники рынков будут оценивать итоги заседания ФРС (22:00 МСК) и последующую пресс-коференцию ее главы (22:30 МСК). Изменение параметров монетарной политики не ожидается, однако могут поступить сигналы о ее дальнейшей направленности и оценки экономических перспектив, что способно оказать существенное влияние на все рынки, считает Бабин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ стартовал в среду со скромных попыток подняться выше 3400 пунктов по индексу МосБиржи, но уже к середине торгов оказался в "минусе". Частично пессимизм отечественных инвесторов сформирован негативным началом торгов на европейских биржах, а также укреплением доллара перед оглашением итогов заседания ФРС. Самым слабым оказался сектор металлов и добычи.

Продолжили рост бумаги компании "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+0,6%), которая сообщила накануне о подписании долгосрочного контракта с Boeing на поставку титановой продукции. Просели акции "Газпрома" - в администрации США вновь подчеркнули, что президент Джо Байден продолжает считать "Северный поток 2" плохой сделкой для Европы. Однако в самом "Газпроме" думают иначе: глава экспорта концерна Елена Бурмистрова считает, что природный газ полностью отвечает глобальным целям по изменению климата. В рамках европейской виртуальной газовой конференции она отметила, что трубопроводный газ производит гораздо меньше выбросов в атмосферу при добыче и доставке, чем СПГ. В свою очередь стоит напомнить, что в Германии планируют полностью отказаться от угольной энергетики к 2035 году, а это более трети энергетического баланса страны. Газ является наиболее эффективной заменой для угля в энергетике. Сектор металлов и добычи испытывал слабость на слухах о возможном повышении экспортных пошлин. По сообщению "Интерфакса", в качестве меры по снижению внутренних цен на продукцию металлургов может быть предложен вариант повышения экспортных пошлин.

От Федрезерва США не ждут каких-то новых решений, но могут прозвучать оценки перспектив экономики, а также сроков вероятного сворачивания стимулирующих программ. Иными словами, отсутствие одобрения пакета стимулов в США при сдержанной риторике ФРС может спровоцировать усиление бегства от риска.

Агентство S&P Global Ratings предупредило о возможном снижении кредитных рейтингов 16 развивающихся стран. В Европе рынки вновь начинают испытывать неприятные эмоции по поводу коронавируса. Британская AstraZeneca отказалась обсуждать с Евросоюзом задержки с поставками вакцины, Финляндия закрыла границы для туристов, во Франции продолжается рост госпитализаций. Новые штаммы из ЮАР, Бразилии и Великобритании даже ставят под сомнение текущую программу вакцинации. Если еще и ФРС не обнадёжит рынки своей бесконечной поддержкой, то падение индексов акций способно усилиться, считает Кочетков.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в последние пару дней рынки в отсутствие выраженного новостного фона торговались без единой динамики, но теперь негативные настроения превалируют. Распространение коронавируса обеспечивает рынок перманентным негативом, который выходит на первый план при отсутствии позитивных новостей. Согласование программы бюджетного стимулирования в США могло бы поддержать "спрос на риск", но ряд неоднозначных пунктов законопроекта, которые могут столкнуться с сопротивлением со стороны республиканцев, ставят под сомнение сроки внедрения программы и ее итоговый состав. При этом лидер демократов в Сенате Чак Шумер анонсировал возможное применение специального бюджетного инструмента, позволяющего согласовать простым большинством, которым обладают демократы. Тем не менее, выраженной реакции на эту новость не последовало.

Также активность на рынках остается сдержанной в преддверии итогов заседания ФРС США. Вероятно, заседание будет проходным, рынок не ждет принятия важных решений по денежно-кредитной политике, поэтому наибольший интерес будет представлять тональность сопроводительного письма и пресс-конференция Джерома Пауэлла. Глава ФРС, скорее всего, продолжит придерживаться позиции о преждевременности разговоров о сворачивании монетарных стимулов, хоть и отметит перспективы скорого восстановления экономической активности на фоне вакцинации, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, у индекса МосБиржи с начала января остается технический разрыв на уровне 3295 пунктов, но его закрытие возможно в случае продолжения коррекции вниз.

На рынок влияют разнонаправленные факторы, которые способствуют формированию бокового движения. Цены на нефть стабилизировались в диапазоне $54,5-56,6 за баррель по Brent, что в целом можно назвать комфортным уровнем для текущей ситуации в глобальной экономике. После роста притока капитала в развивающиеся рынки и российские бумаги закономерна некоторая пауза, что используют краткосрочные спекулянты для фиксирования прибыли. Факторами риска можно назвать сохранение сложной ситуации с пандемией и продолжение карантинов в ряде экономически развитых стран.

Усиление риска новых западных антироссийских санкций может отразиться на рыночной динамике, но пока поведение участников свидетельствует о сдержанных ожиданиях в этом отношении. В целом можно предположить сохранение бокового движения на фоне возможного отскока в тех бумагах нефтегазового и банковского секторов, которые в последнюю неделю были хуже рынка, считает Беденков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, нефть была подогрета статистикой о ее запасах в США, на фондовых площадках Азии настроения улучшились на статистике по заражениям коронавирусом в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. Примерно в середине января суточный прирост заражения в КНР превысил 100 человек впервые с июля, но сейчас второй день подряд показатель находится ниже этого уровня. Такая статистика благоприятно влияет на ожидания по спросу на нефть, хотя неопределенность вокруг влияния на пандемию предстоящих длинных выходных в Китае сохраняется.

Нефтяным трейдерам трудно осуществить окончательный краткосрочный сдвиг на следующий ценовой уровень вверх, учитывая сильную неопределенность по краткосрочному прогнозу спроса. В целом заболеваемость коронавирусом в мире остается высокой. Общее число заразившихся в мире приближается к 100 млн человек, выявляются новые штаммы вируса. На этом фоне ряд стран ужесточает и продлевает карантинные меры. Эпидемиологическая обстановка остается ключевым фактором для перспектив мировой экономики в краткосрочной перспективе, снижая спрос на рисковые активы.

По словам аналитика Sber CIB Коула Эйксона, ключевые рынки АТР умеренно подросли, в Москве смягчают карантинные ограничения - власти столицы РФ объявили об отмене ограничений на работу в ночное время для ресторанов, баров и клубов в связи с постепенным улучшением динамики заболеваемости коронавирусом. Эта новость не произвела большого впечатления на рынок, однако она важна для понимания того, как развивается ситуация вокруг COVID-19. Число новых случаев заболеваемости коронавирусом в сутки за последний месяц упало более чем на две трети, а за последние две недели - вдвое.

Тем временем, МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2021 году, ожидает рост на 3% вместо 2,8%, прогнозировавшихся им в октябре.

Мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в 2021 году на 5,5% (ранее ожидалось на 5,2%). Такие оценки приводятся в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ во вторник.

В США во вторник индексы акций завершили торги снижением на 0,1-0,2%, трейдеры оценивали новую порцию корпоративной отчетности и ждали результатов крупных технологических компаний. На этой неделе отчитываются более одной пятой компаний, входящих в состав индекса S&P 500, и треть компаний Dow Jones.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, но трейдеры не ждут от нее каких-то важных шагов. Базовая процентная ставка, вероятно, будет оставаться на уровне 0-0,25% годовых в ближайшие годы, и единственный момент, где возможны изменения в обозримом будущем, касается сроков программы выкупа активов, отмечают эксперты.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), но проседают Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 1,4-1,9%) и Америка (индекс S&P 500 снижается на 1,1%).

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин обсудили "намерения обеих стран продлить СНВ-3 на пять лет", а также договорились о том, "чтобы стороны в срочном порядке работали над завершением его продления к 5 февраля", сообщает Белый дом. Помимо этого лидеры обсудили и другие вопросы, касающиеся стратегической стабильности. Ранее о согласии американской стороны продлить ДСНВ на пять лет сообщила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

Снижение нефти вечером в среду прекратилось, цены отскочили вверх после выхода статистики Минэнерго США, показавшей падение запасов нефти за неделю на 9,91 млн баррелей, при этом эксперты ожидали от снижения на 1,7% млн баррелей до роста на 1,5 млн баррелей. В итоге к 18:50 МСК цена Brent находилась на $0,25 выше уровня суточной давности.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $55,89 за баррель (+0,5% и +0,1% во вторник), мартовская цена WTI - $52,98 за баррель (+0,7% и -0,3% накануне).

Ожидания сокращения предложения также оказывали поддержку рынку. Ирак ранее объявил о снижении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сутки с 3,85 млн б/с в декабре. В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачают перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-13%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-8,8%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-7,2% и -8,5% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-6,3%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-5,2%).

Лидерами роста выступили акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+36,9% и +30,2% "префы"), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+10%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+7,5% и +6,9% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+3,7%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 105,56 млрд рублей (из них 25,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,07 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 9,93 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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