Неустойчивое равновесие на рынке нефти может продлиться до очередного заседания комитета ОПЕК+ - "Русс-Инвест"

Неустойчивое равновесие может продлиться до очередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 4 марта, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Цены на нефть стабилизировались в последнюю неделю. Котировки смеси Brent торгуются вблизи отметки в 56 долл. за барр. Отчасти это обусловлено сохранением факторов поддержки, связанную с ожиданиями, что в случае отмены карантинных ограничений в мире в ближайшие месяцы, текущий уровень предложения окажется недостаточным для поддержания стабильного уровня цен. Определенную поддержку котировкам оказали сообщения из Ливии на прошлой неделе, где в результате ремонта трубопровода с рынка ушло 200 тыс. барр. в сутки или около 17% добычи страны. В то же время, уже на этой неделе ремонт был завершен и ожидается восстановление поставок", - отмечает Беденков.

Фактор запасов в США на минувшей неделе уменьшил поддерживающий эффект: впервые за последние четыре недели Американский институт нефти и Минэнерго США отрапортовали о росте недельных запасов. На взгляд эксперта инвесткомпании, ситуация с карантинными ограничениями в мире остается сложной и может оказывать негативное влияние настроения игроков на нефтяном рынке, если будет ухудшаться. Но в целом ситуацию на рынке можно охарактеризовать как неустойчивое равновесие, которое может продлиться до очередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 4 марта, полагает Беденков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.