Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря высокой нефти и снижению доходности UST

Москва. 27 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря высоким ценам на нефть и некоторому снижению процентных ставок базовых активов - US Treasuries. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию вторника и составила 115,88% от номинала, что соответствует доходности 1,565% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась по отношению к 26 января и составила 101,52% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 0,085% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта, составив 148 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 55 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 140,72% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 3,305% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 34 базисных пункта - до 135,09% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,31% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 8 базисных пунктов - до 115,22% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,745% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году - на 1,5 базисных пункта, до 110% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,01% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 48 базисных пунктов - до 133,85% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 3,315% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 12 базисных пунктов, до 113,95% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 1,92% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации выросли в цене, что, в частности, привело к снижению доходности десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году на 3 базисных пункта, до 2,29% годовых. Поддержку отечественным долговым бумагам оказывают высокие мировые цены на нефть, а также снижение процентных ставок базовых активов - US Treasurires. Так, доходность десятилетних облигаций американского Казначейства снизилась сегодня также на 3 базисных пункта, до 1,01% годовых. При этом участники рынка ждут объявления в среду вечером итогов первого в этом году заседания Федрезерва США, которые могут определить динамику мировых долговых рынков на среднесрочную перспективу", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.