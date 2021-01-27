"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций ЛУКОЙЛа с целью 6600 руб

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: "покупать акции "ЛУКОЙЛа" не дороже 5800 руб. с целью 6600 руб. за штуку и стоп-лоссом 5200 руб.", говорится в комментарии инвестбанка.

"Рыночный консенсус начал закладывать более высокие цены на нефть в 2021 г ($55/барр.). Это создает предпосылки для повышения прогнозов инвестбанков по акциям нефтяных компаний. Текущий диапазон оценок EBITDA "ЛУКОЙЛа" в 2021 г. ($12,2-14,2 млрд) может быть повышен на 3-20% при средней цене нефти 4000 руб./барр.", - отмечают аналитики инвестбанка.

Также эксперты подчеркивают, что "ЛУКОЙЛ" распределяет 100% скорректированного свободного денежного потока через дивиденды. При цене на нефть на уровне 4000 руб./барр. дивидендная доходность акций компании за 2021 г. может составить 10,4%.

"Акции "ЛУКОЙЛа" относятся к акциям стоимости, а также пример компании из циклической отрасли на развивающихся рынках. Данные классы бумаг акции - бенефициары восстановления мобильности населения, мягкой монетарной политики центробанков и потенциально более слабого доллара в 2021 году", - указывают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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