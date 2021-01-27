Цена нефти в начале февраля останется в диапазоне $54,5-57,3 за баррель - "Фридом-Финанс"

Цена нефти в начале февраля, скорее всего, останется в диапазоне $54,5-57,3 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика "Фридом-Финанс" Евгения Миронюка.

"Цены на нефть остаются стабильными, отраслевые данные из США показали, что запасы сырой нефти неожиданно упали на прошлой неделе, а Китай, второй по величине потребитель нефти в мире, сообщил о самом низком дневном росте числа заражений Covid-19, что укрепило надежды на рост спроса", - отмечает Миронюк.

Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в Соединенных Штатах, стране-крупнейшем мировом потребителе нефти, упали на 5,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 22 января, консенсус-прогноз по опросам Reuters предполагал рост показателя на 430 тыс. баррелей. Однако запасы бензина выросли на 3,1 млн баррелей, что намного больше, чем ожидалось. Запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, выросли на 1,4 млн баррелей по сравнению с ожиданиями (361 тыс. баррелей), напоминает эксперт инвесткомпании.

"Поднявшись до многомесячных максимумов в начале года, рост цен на нефть, похоже, выдохся и в последние недели котировки находится в узком диапазоне, - указывает Миронюк. - Цены были поддержаны ослаблением опасений резкого сокращения числа поездок в Китае, стране - крупнейшем в мире импортере нефти. Количество случаев заражения Covid-19, по последним сообщениям, сокращается. Как правило, сотни миллионов китайцев путешествуют во время периода празднования Лунного Нового года, который начинается 11 февраля. Власти призывают людей не путешествовать, чтобы сдержать распространение вируса. По данным ANZ Research со ссылкой на Министерство транспорта Китая, количество совершенных пассажирских поездок сократится на 40% по сравнению с 2019 годом. Однако это во многом уже учтено котировками".

Цена февральского фьючерса Brent на Мосбирже корректируются в середине недели после достижения локального максимума $56,49. Аналитик "Фридом Финанс" ожидает, что в начале февраля котировки будут оставаться в диапазоне $54,5-57,3 за баррель.

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